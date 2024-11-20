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勞動部勞動力發展署公務員輕生案，引發社會關注，國民黨智庫副執行長凌濤今（20）日爆料，被指霸凌者的謝宜容曾捐錢給民進黨立委黃捷等人。對此，黃捷反擊，這是烏龍爆料，該名捐款者是同名同姓，不是分署長，「請國民黨議員勿胡亂影射、見獵心喜」。凌濤今爆料「謝宜容」捐款黃捷520元、總統賴清德3600元、500元、3600元、1000元、曾選新北市長的林佳龍2022元、200元，質疑捐款是否與這次官官相護事件有關聯？「對這種謠言實在百感無奈，但還是得澄清！」黃捷澄清，去年她選舉時以競選小物來籌措競選經費，凡捐款520元就能獲得她的擋泥板，經她查詢，這位謝宜容是以現金捐款$520，並換取她的擋泥板，單純為同名同姓的支持者，並不是分署長。黃捷強調，她不認識這位分署長，對於媒體揭露的霸凌行為感到非常憤怒，更公開要求勞動部嚴厲調查懲處。黃捷呼籲，請國民黨議員勿胡亂影射、見獵心喜，「與其消費霸凌悲劇事件做政治鬥爭，更重要的是正視霸凌事件，防止下一個悲劇重演」。