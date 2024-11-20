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▲「冷氣風速」收費表。（圖／翻攝自臉書）

一名計程車司機放告示表示開冷氣要多收錢，而且還依照不同風速收取差異價格，讓乘客相當不滿，直批價格十分不合理，該計程車的資訊被放到社群平台後，大量網友要求叫車平台「Grab」開除他。由於「Uber」全面退出東南亞，「Grab」是東南亞最大的叫車平台，近期ㄧ名「Grab」駕駛在車內頂部張貼了一張告示牌，明確指出乘客需支付額外費用才能使用冷氣，讓乘客十分不滿，並將此資訊放到社群平台，開冷氣的價格讓網友氣炸，紛紛討論在搶錢。從照片中可看到司機在副駕駛座的遮陽板上安裝了兩個小型便攜式風扇，似乎他只啟動風扇，從不開啟冷氣。告示牌詳細列出不同冷氣風速的收費表：一號風速需額外支付20令吉（約新台幣145元），二號風速25令吉（約新台幣182元），三號風速則收費30令吉（約新台幣218元）。此外，告示牌還提及，副駕駛座可提供「基本冷氣」，而坐在後座的乘客若不支付額外費用，只能忍受車內的高溫。這張「冷氣收費表」在網路上引發強烈迴響，網友怒批司機在酷熱天氣中不願開冷氣的行為「毫無人性」，甚至可能讓乘客面臨中暑危險。很多人都說：「離譜的是，司機是徵收高達20令吉的費用，如果只是2令吉（約新台幣15元），那還勉強可以接受，但20到30令吉實在太過分了！ 」不少人還在評論中標記馬來西亞Grab，要求對該司機進行懲處。