綠色飲食風潮方興未艾，南投縣政府攜手在地餐飲業者及農民推動永續飲食，並輔導成立27處農村好食力景點，今日舉辦成果發表會「南投農村新食力」成果發表會。縣府農業處長蘇瑞祥表示，期盼藉由友善土地的農產品與創新餐飲模式，為在地農村注入新動能，達到永續發展目標。
南投縣府舉辦的「農村新食力」成果發表會，今日在縣府大廳登場，除了有綠色友善農場攤位展示，10餘家農村好食力餐廳主廚，分別依序展示春夏秋冬四季特色餐食，並上台領取永續綠色餐飲主廚研習證書。主辦單位表示，綠色餐飲從食材、菜單設計到資源再利用，對餐飲業者都是一大挑戰，但由現場各主廚呈現的綠色餐飲，無論口味或擺盤卻不輸大餐廳的佳餚。最重要的是，落實了從產地到餐桌的永續理念，讓消費者吃得安心又健康。
農業處蘇瑞祥處長表示，此次活動不僅是一場成果展，更是綠色餐飲發展的新起點。期待未來有更多在地夥伴投入綠色供應鏈，讓南投的農產品與綠色餐飲文化得到更廣泛的推廣。蘇瑞祥並代表縣府與3家協力廠商協會簽訂農村產業合作意向書，承諾未來會持續推動綠色飲食。
此外，蘇瑞祥與縣議員黃春麟、林憶如、林儒暘及張婉慈在綠色餐飲指南共同創辦人何佳穎帶領下，宣讀綠色宣言6條宗旨，並宣布南投縣有12家社區餐廳加入英國永續餐廳協會全球評鑑指南Food Made Good認證獲星級餐廳的認證。
與會的綠色餐飲業者表示，參與綠色餐飲運動，不僅能夠吸引關注環境的消費者，更帶來了品牌價值的提升。此外，透過選用本地生產、有機及無毒的食材，並盡量減少一次性用品的使用，期望能在商業運營與環境保護間取得平衡，為友善環境，愛護地球盡一分力。
蘇瑞祥期待更多民眾來到南投旅遊時，多多到這些用心經營的綠色餐廳品嚐他們精心設計的菜單，享用在地的美食，感受回歸自然的美好，不僅吃得健康，更兼顧友善環境、認識南投特色，絕對是了解綠色餐飲的不二選擇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
農業處蘇瑞祥處長表示，此次活動不僅是一場成果展，更是綠色餐飲發展的新起點。期待未來有更多在地夥伴投入綠色供應鏈，讓南投的農產品與綠色餐飲文化得到更廣泛的推廣。蘇瑞祥並代表縣府與3家協力廠商協會簽訂農村產業合作意向書，承諾未來會持續推動綠色飲食。
此外，蘇瑞祥與縣議員黃春麟、林憶如、林儒暘及張婉慈在綠色餐飲指南共同創辦人何佳穎帶領下，宣讀綠色宣言6條宗旨，並宣布南投縣有12家社區餐廳加入英國永續餐廳協會全球評鑑指南Food Made Good認證獲星級餐廳的認證。
與會的綠色餐飲業者表示，參與綠色餐飲運動，不僅能夠吸引關注環境的消費者，更帶來了品牌價值的提升。此外，透過選用本地生產、有機及無毒的食材，並盡量減少一次性用品的使用，期望能在商業運營與環境保護間取得平衡，為友善環境，愛護地球盡一分力。
蘇瑞祥期待更多民眾來到南投旅遊時，多多到這些用心經營的綠色餐廳品嚐他們精心設計的菜單，享用在地的美食，感受回歸自然的美好，不僅吃得健康，更兼顧友善環境、認識南投特色，絕對是了解綠色餐飲的不二選擇。