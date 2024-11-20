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▲10餘家農村好食力餐廳主廚，分別依序展示春夏秋冬四季特色餐食，並上台領取永續綠色餐飲主廚研習證書。(圖／記者金武鳳攝，2024.11.20)

▲農業處長蘇瑞祥與縣議員黃春麟等人在綠色餐飲指南共同創辦人何佳穎帶領下，宣讀綠色宣言6條宗旨，（圖／記者金武鳳攝，2024.11.20)

▲各主廚呈現的綠色餐飲，無論口味或擺盤都不輸大餐廳的佳餚。最重要的是，落實了從產地到餐桌的永續理念。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.20)

綠色飲食風潮方興未艾，南投縣政府攜手在地餐飲業者及農民推動永續飲食，並輔導成立27處農村好食力景點，今日舉辦成果發表會「南投農村新食力」成果發表會。縣府農業處長蘇瑞祥表示，期盼藉由友善土地的農產品與創新餐飲模式，為在地農村注入新動能，達到永續發展目標。南投縣府舉辦的「農村新食力」成果發表會，今日在縣府大廳登場，除了有綠色友善農場攤位展示，10餘家農村好食力餐廳主廚，分別依序展示春夏秋冬四季特色餐食，並上台領取永續綠色餐飲主廚研習證書。主辦單位表示，綠色餐飲從食材、菜單設計到資源再利用，對餐飲業者都是一大挑戰，但由現場各主廚呈現的綠色餐飲，無論口味或擺盤卻不輸大餐廳的佳餚。最重要的是，落實了從產地到餐桌的永續理念，讓消費者吃得安心又健康。農業處蘇瑞祥處長表示，此次活動不僅是一場成果展，更是綠色餐飲發展的新起點。期待未來有更多在地夥伴投入綠色供應鏈，讓南投的農產品與綠色餐飲文化得到更廣泛的推廣。蘇瑞祥並代表縣府與3家協力廠商協會簽訂農村產業合作意向書，承諾未來會持續推動綠色飲食。此外，蘇瑞祥與縣議員黃春麟、林憶如、林儒暘及張婉慈在綠色餐飲指南共同創辦人何佳穎帶領下，宣讀綠色宣言6條宗旨，並宣布南投縣有12家社區餐廳加入英國永續餐廳協會全球評鑑指南Food Made Good認證獲星級餐廳的認證。與會的綠色餐飲業者表示，參與綠色餐飲運動，不僅能夠吸引關注環境的消費者，更帶來了品牌價值的提升。此外，透過選用本地生產、有機及無毒的食材，並盡量減少一次性用品的使用，期望能在商業運營與環境保護間取得平衡，為友善環境，愛護地球盡一分力。蘇瑞祥期待更多民眾來到南投旅遊時，多多到這些用心經營的綠色餐廳品嚐他們精心設計的菜單，享用在地的美食，感受回歸自然的美好，不僅吃得健康，更兼顧友善環境、認識南投特色，絕對是了解綠色餐飲的不二選擇。