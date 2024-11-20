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勞動部公務員發生輕生憾事，勞動部昨日調查報告出爐，卻稱北分署長謝宜容並非造成同仁輕生引發民怨炸鍋，部長何佩珊今（20）日赴立院備詢時多次流淚痛哭，強調會負起政治責任。對此台北市議員顏若芳表示，再多的眼淚或請不請辭，都換不回同仁的寶貴生命了，初版的調查報告，「更讓妳的淚珠變成了『鱷魚的眼淚』。」顏若芳說，勞動部身為勞權主管機關，卻放任賤視勞權、打壓僱員的主管，不僅何佩珊責無旁貸，全國公務機關都該引以為戒。該公務員因長期遭分署長謝宜容，加上職場工作分配不合理致壓力過大而選擇輕生，本月4日事發後好幾天陸續有人出面爆料，勞動部也招致各界抨擊。顏若芳也提醒何佩珊，再多的眼淚或請不請辭，都換不回同仁的寶貴生命了，初版的調查報告，「更讓妳的淚珠變成了『鱷魚的眼淚』。」依據《職業安全衛生法》及相關法令規定，在一般民眾的勞動職場，雇主必須針對員工的健康危害、霸凌、過勞等事項提出具體預防計畫並據以執行，但這套規定，並不適用於多數公家機關的公務員，因為公務員適用的是《公務人員保障法》及《公務人員安全及衛生防護辦法》。顏若芳說明，在這兩部法規中，並沒有像《職安法》一樣嚴格要求雇主應針對僱員的健康危害、霸凌、過勞事項提出具體預防措施，僅有以「應落實預防、應提供」草草帶過，且比起《職安法》及相關細則逐年不斷與時俱進的修正，《公務人員安全及衛生防護辦法》卻自2014年就沒有再修過了。顏若芳表示，傳統上公務人員一直被認為是「鐵飯碗」、「涼缺」，甚至是許多父母望子、望女成龍、成鳳的途徑之一，但實際上，許多公務人員承受的，是更少的職場保障、更多的職場壓力。兒何佩珊要不要哭、要不要辭職根本不重要，分署長謝宜容撤職、懲處、依法究辦更是基本的，但重要的是，如何提升公務人員的職場健康、安全保障，中央和所有地方政府都不應將這次的憾事列為個案檢討，而應儘速召開全國性的研商會議，修正《公務人員保障法》並落實更多配套措施，否則若所有公務機關繼續以「今天公祭、明天忘記」的心態來檢討，最終台灣的政府機關只會背上「血汗政府」的惡名。