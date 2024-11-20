我是廣告 請繼續往下閱讀

世界12強棒球賽四強複賽首戰21日於東京開打，台中屋馬燒肉邀台中人一起為中華隊應邀，屋馬除了在門市進行賽事轉播，讓球迷追賽事不漏接，更推出21日起連續三天，凡穿著中華隊球衣或國旗相關衣物，拍照於貼文底下留言集氣，就送壽喜豬快樂捲一份。12強棒球賽熱烈開打，中華隊表現亮眼，17日擊敗澳洲隊正式晉級四強，18日中華隊再以2：0擊敗古巴隊，贏得第四勝寫下中華隊在12強新高，讓國人熱血沸騰！全民瘋棒球，台中屋馬燒肉邀台中人一起應援中華隊，21日起一連三天，屋馬除了要在門市進行賽事轉播，讓球迷追賽事不漏接，凡是穿著中華隊球衣或國旗相關衣物，拍照於貼文底下留言集氣，就送壽喜豬快樂捲一份。另穿球衣到金韓食用餐，就贈焗烤起司地瓜或焗烤起司玉米擇一。屋馬燒肉集團創辦人金泰宏表示：「身為資深球迷，今年中華隊寫下32年來國際三大賽最佳績，一路晉級四強，特別在門市內進行賽況轉播，也邀請全國球迷們一起到屋馬來看球賽，為中華隊集氣。」除了連三天屋馬燒肉門市現場球迷專屬優惠外，屋馬餐飲集團旗下三品牌屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食也推出了Uber One會員專屬買一送一優惠，在家追球賽也能輕鬆享用人氣特色料理！