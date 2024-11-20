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德國看守協會(Germanwatch) 與歐洲氣候行動網(Climate Action Network Europe)今（20）日公布今年對63國及歐盟氣候變遷績效指標(Climate Change Performance Index Results, CCPI)評比結果，前三名從缺，臺灣排名第60名。在這份評比，日本、韓國分別為第58名、63名；美國及加拿大為第57、62名。如同以往評比結果，印度持續名列前茅列為第10名，且一直優於大多數歐洲國家。環境部表示，CCPI 的評比方法有爭議，不宜直接引用此評比結果評斷我國減碳努力。環境部表示，CCPI「溫室氣體排放」、「再生能源」、「能源使用」及「氣候政策」等四大面向評比中，今年臺灣「再生能源」項目評比由51名進步到43名，但「氣候政策」項目由24名降至39名，「溫室氣體排放」則為第62名，環境部表示，CCPI有關「氣候政策」項目並無客觀評比標準，「溫室氣體排放」項目將臺灣2030年人均排放目標設定較日、美、中、印等國更為嚴格，並不合理，評比結果不具代表性。環境部表示，國際民間或學術機構針對各國的環境與氣候表現有不同的評比，例如今年11月耶魯大學與哥倫比亞大學發布「環境績效指標」(Environmental Performance Index, EPI)評比結果，針對全球180個國家的環境面向進行評比。其中在「氣候變遷」面向，我國排名第49，與亞洲鄰近國家相較，次於日本(第13名)，優於南韓(第58名)、中國(第107名)及新加坡(第96名)。美國及加拿大在這份評比排名分別為第42、50名，印度則為第133名。環境部更引用國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心(European Commission Joint Research Centre, JRC)報告指出，JRC透過全球大氣研究溫室氣體排放資料庫(Emissions Database for Global Atmospheric Research, EDGAR)，提出全球210個國家溫室氣體排放量報告，全球2023年的排放量較於2005年成長28%，其中中國與印度均成長將近一倍(95%)，韓國與新加坡則分別成長14%與48%，相較之下，我國2023年的排放量較2005年減少10%，不僅遠低於全球平均值，在亞洲僅次於日本（減少26%）。環境部表示，邁向淨零排放對全球是嚴峻的挑戰。依據聯合國環境規劃署(UNEP)發布「2024年排放差距報告」(Emissions Gap Report 2024)，全球溫室氣體排放在2023年達到571億噸二氧化碳當量的歷史新高，比2022年增加1.3%，仍呈現上升趨勢。英國艾希特大學(University of Exeter)發布「2024年全球碳預算(GCB)」報告推估，2024年全球燃料燃燒導致溫室氣體排放量仍持續增加0.8%，全球溫室氣體尚未達排放峰值。相對之下，我國溫室氣體排放峰值已過，該報告列出我國2023年燃料燃燒溫室氣體排放量相較前2022年下降4.6%。我國身為國際社會一員，自氣候變遷因應法修法通過後，正式將「2050淨零排放」入法，並規劃減碳路徑，今年已完成碳費相關子法及費率，明年正式上路；此外，我國今年底會提出第三期階段管制目標，並且比照氣候公約要求，預計於今年底前提出國家兩年期透明度報告，接軌國際。環境部強調，由上述可得知，各類評比的方法論以及評分結果均有所不同，但CCPI的評分方法讓排放量持續上升或持續新建燃煤電廠的國家獲得較佳成績，這樣的評比結果與絕大多數的評比結果呈現截然不同的排名，實不具代表性。對照具公信力學術機構評比及國際資料庫報告，我國實質減碳成果與其他國家相較，確有具體成效。