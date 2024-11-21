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▲吳春城在質詢時指出， 8400億元的前瞻預算已經快花完了，但真的「前瞻」了嗎？（圖／業者提供）

總經費高達8400億元的前瞻計畫到底有沒有達到「前瞻」的效果及目標？民眾黨立委吳春城20日在立法院質詢國發會副主委詹方冠等相關官員時質疑說，所謂的前瞻計畫卻是沒有前瞻目標，對於最嚴重的人口問題各部會依舊不重視，這將會造成整個國家災難，才在今年10月發布人口推估報告的國發會是最瞭解這個問題的部會，應該要勇於發聲，領導各部會訂定KPI（關鍵績效指標），不要再將人口問題視為枝微末節的事情。吳春城在質詢時指出， 8400億元的前瞻預算已經快花完了，但真的「前瞻」了嗎？到處都在反應錢不夠、人不夠，什麼都不夠，到底需要多少錢？結果只是造成政府越來越臃腫、肥大，但有發揮效果嗎？美國下任總統川普說要成立「政府效率部」，要找科技巨頭馬斯克來領導，目的是削減政府浪費，簡化行政機構，那反觀我們自己呢？我們還只想著編列更多經費嗎？對於政府的政策方向，國發會一定要好好研究，如果對於國家的發展方向完全沒有策略，國發會真的可以裁撤掉。吳春城進一步指出，國發會在今年 10月17日公布的人口推估報告，到了2070年台灣將減少將近1000萬人口，人口結構更是變成「倒金字塔」，各部會看見了嗎？對於前瞻計畫的內容，幾乎沒看到有相關預算的編列、沒有人在為此做準備。吳春城表示，人口問題將對台灣造成教育、國防、社福、經濟等四大衝擊，但是在前瞻計畫中，卻都沒有看到相關預算編列，只有一大堆與鄉鎮有關的地方建設，但人口的變化，預測將來全台會有三分之一的鄉鎮「被消滅」，跟「前瞻」到底有什麼關係？他也請國發會自己評估，這五期的前瞻計畫內容是否有達到國家未來的發展目標？吳春城指出，各部會顯然並沒有想法，標榜「前瞻」計畫卻沒有前瞻目標，與超高齡社會有關的內容都只是很小的計畫、只是應付性質，各部會都還在用50年前的金字塔人口思維，完全沒有在用心看待超高齡社會這件事情，即使數發部、勞動部、教育部等極少部分有這種思維的部會具有超高齡社會的思維，但是在新年度的預算編列卻也沒有規劃、沒有實際行動，不願意再往前走一步，這勢必會釀成整個國家的災難。吳春城提醒說，國發會是最瞭解人口問題的部會，要勇於發聲，發揮領導的角色訂定各部會的KPI，不要再將高齡化社會當成枝微末節的問題。