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▲泡泡機噴出的白色泡泡宛如雪花飛舞，浪漫氛圍大人小孩一定會愛上。（圖／屏東縣府提供）

2024屏東聖誕節將於11月23日正式點燈，今年以「歐風童話」為主題，首創雙主燈設計，結合屏東公園的「歡樂童話屋」與屏東火車站的「聖誕村」，搭配18組大型燈飾、6項主題活動及周末限定的浪漫飄雪秀，將屏東打造成「南台灣最大童話聖誕村」。燈飾範圍更首次延伸至屏東火車站及週邊道路，並結合中華路商家打造聖誕村落，濃厚的節慶氛圍從市區蔓延至街頭巷尾，為全國民眾帶來一場繽紛歡樂的聖誕盛宴。今（20）日晚上搶先試燈活動，屏東公園已吸引眾多鄉親前來體驗夢幻燈景，隨著泡泡機噴出的白色泡泡緩緩飄散，宛如雪花飛舞，孩子們開心雀躍，大人們忙著拍照記錄。眾多璀璨燈飾與雙主燈的浪漫氛圍，設計創新又溫馨，大人小孩一定會愛上。縣府傳播暨國際事務處表示，今年燈飾以「歐風童話」為核心，從屏東火車站延伸至主場域屏東公園，整體規模較往年更盛大。雙主燈中的屏東公園「歡樂童話屋」與屏東火車站聖誕村皆設有定時燈光秀，每晚17:30至22:00持續展演。其中，「歡樂童話屋」每30分鐘展現一場音樂燈光秀，「聖誕村」則以浪漫雪花球迎接每一位訪客，成為進入屏東的第一個節慶亮點。燈飾設計還延伸至民族路、逢甲路的「金色大道」，以及永福路、民生路等人行道上設置的多組聖誕打卡裝置，長達1,000公尺的燈飾步道搭配超過50家特色攤商，讓屏東市中心宛如置身童話世界。活動期間，每周六、日更有飄雪光雕秀與聖誕老公公遊行派對，隨機派發驚喜，為民眾增添節慶趣味。