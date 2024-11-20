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▲汪東城在節目中解開襯衫，耍帥大秀腹肌。（圖／台視官方YT頻道）

▲汪東城（左）對著當時女友（右）唱情歌，兩人最後還甜蜜擁抱。（圖／台視官方YT頻道）

▲粉絲認為汪東城過去青澀模樣與如今差異很大，紛紛笑稱：「這真的是他？」（圖／汪東城IG）

藝人汪東城過去與吳尊、炎亞綸、辰亦儒組成偶像男團「飛輪海」，2005年出道後紅極一時，然而團體解散後不合傳聞盛傳，團員炎亞綸日前受訪時也直言與汪東城觀念上不合。近日，有粉絲挖出汪東城25年前上節目的「黑歷史」，青澀模樣與如今帥氣外型有極大落差，畫面曝光後令大批粉絲嚇傻直呼：「太誇張了啦！跟現在的臉差好多。」有粉絲挖出1999年，汪東城登上黃安與徐乃麟主持的節目《龍兄虎弟》的畫面，當年18歲的他以素人身分參加節目。畫面中，汪東城帥氣出場，走秀時還脫掉襯衫大秀腹肌，對著現場來賓不斷擺pose、耍帥，模樣相當逗趣。此外，汪東城還在節目中分享自己的感情困擾，他表示自己與當時女友分分合合3次，到後來才發現女友的好，而為了挽回女方，汪東城還對著女方唱情歌，女方聽完感動落淚，兩人最後還甜蜜相擁。影片曝光後，瞬間引來大批粉絲朝聖，許多人紛紛在留言區表示：「這真的變化太大了吧！真的當初紅起來應該版權買下來禁止播放才對」、「這真的是汪東城？」、「姨母笑看完整段影片」、「他那時應該是史上最強的高中生吧」、「太誇張了啦！跟現在的臉差好多！」