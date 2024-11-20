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▲為落實《身心障礙者權利公約》(簡稱CRPD)，臺南市政府社會局今日在台南麻豆區的培文國小舉辦首場『我們看得到你的心』的大型演出。(圖／南市府提供)

▲ CRPD社區巡迴劇場『我們看得到你的心』，由兒童劇名導演朱曙明帶領貓頭鷹兒童劇團演出。(圖／南市府提供)

南市社會局「CRPD社區巡迴劇場」今(20）日在麻豆區培文國小揭開序幕，並宣布將在各社區、校園進行十二場次巡迴展演，預計將有上千名的學童及社會大眾參加。市長黃偉哲表示，為落實身心障礙者權利公約精神，而此次市府希望從小紮根，以淺顯易懂的表演形式，讓學童及大眾們能夠更理解身心障礙者實際的感受，以同理心杜絕不必要的歧視。社會局為落實《身心障礙者權利公約》（簡稱CRPD），運用公彩盈餘基金及公彩回饋金委託天尚科技有限公司辦理CRPD社區巡迴劇場，藉戲劇表演方式傳達與落實身心障礙者權利。黃偉哲表示，臺南市目前共有10萬多位身心障礙朋友，為落實《身心障礙者權利公約》，營造友善身心障礙者之社會環境，社會局除了長期致力於推廣各項保障措施，亦推出各項系列活動，以響應每年12月3日的「國際身心障礙者日」，落實身心障礙者權利公約精神。首場演出於記者會後於培文國小上演，劇本改編自林秀穗的著作「黑西裝叔叔」，由貓頭鷹劇團演出。故事的主角是以11歲國小生小光的視角為出發，在遇上意外失去家人及「看見」的能力以後，認識了黑西裝叔叔，並在其幫助下，重新用「心」看世界。該劇也與特教系教授合作，將學童的生活經驗融入劇本當中，讓觀戲者更能感同身受。今天演出的現場有六百餘民眾及學生的共同參與，觀眾們都紛紛表示：這是一場很成功的演出！社會局長盧禹璁表示，社會局為促進身心障礙平權，長期推動如劇中提及的手語翻譯及同步聽打服務，針對精神、心智障礙者布建了多元的社區支持據點，也製發聽覺障礙者行車友善貼紙，希望能從多元面向支持各障別的身心障礙者。朱曙明導演也表示，很高興能參加這次的活動計畫，讓CRPD的議題透過戲劇的形式被演繹。「CRPD社區巡迴劇場」接下來會陸續前往臺南各地及校園進行共計十二場的演出，包含了相關的巡演消息請持續關注臺南市政府社會局「社福便利貼」臉書粉絲專頁及「貓頭鷹劇聚-貓頭鷹兒童劇團」臉書粉絲專頁。