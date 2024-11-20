我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電豹女小楓（右五起）、笑笑、草莓、Nia、李雅英特別為了《娛樂百分百》準備限定版應援曲。（圖／八大提供）

▲李雅英的溫柔攻勢讓導播、攝影大哥都被融化。（圖／記者朱永強拍攝）

八大電視《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」第二季，日前邀請韓國啦啦隊女神李雅英與所屬啦啦隊「電豹女」前來錄影，期間李雅英用溫柔語氣嗆聲「電爆你」，讓陳零九都投降不忍回嗆，接著玩遊戲時，導播也將畫面特意停在李雅英前，一旁的黃偉晉、賴晏駒都看不下去，要求錄影中斷並抗議：「我們先檢討一下導播，然後攝影大哥是被色誘了，是不是？」八大電視《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」第二季，日前邀請韓國啦啦隊女神李雅英，與「電豹女」成員小楓、草莓、笑笑、Nia等人進行遊戲PK。為了拉近彼此距離，「電豹女」特別為節目準備了限定版應援曲，並與主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒同台較勁，李雅英先是秀出二頭肌嗆聲：「電爆你」，後來改用溫柔語氣出擊，瞬間融化陳零九的心，原本想回嗆的他，苦笑說：「她這樣怎麼嗆得下去？」在進行另一個遊戲「版面爭奪戰」時，參賽者需要在限時內找到正確攝影機，並設法被拍出清晰五官，成功者才能替隊伍得分；PK過程中，李雅英發現搶不過所有人後，便死守在其中一台攝影機前，並對著鏡頭擺出拜託手勢，想不到戰術奏效，導播將畫面停在李雅英站的攝影機前，頓時讓黃偉晉、賴晏駒都看不下去，一度要求錄影中斷並表示：「我們先檢討一下導播，然後攝影大哥是被色誘了，是不是？」隨著「挑戰娛樂城」第二季接近尾聲，黃偉晉回顧節目戰績，自嘲說：「我們滿常輸啦啦隊，加上今天的啦啦隊又都高大挺拔，每個人都很有氣勢。」而回顧第二季的班底們的戰力，賴晏駒特別提到楊昇達的表現，直呼：「他是我們做笑果或嗆聲的梗王，因為有些東西我們做不出來，就真的要靠他，他是氣氛扛霸子，有他在我就很安心。」