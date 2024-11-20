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▲郭泓志、 姚元浩、卜學亮3位領隊一起在節目中為眾明星們提供完美極致的旅遊服務。（圖／好看娛樂提供）

▲徐乃麟（左起）、ANGIE安吉、Julie一起體驗遊戲。（圖／好看娛樂提供）

節目《全明星出發吧！》由卜學亮、郭泓志、 姚元浩3位領隊一起在節目中為眾明星們提供完美極致的旅遊服務。客製化的旅遊行程、全程包車出遊、吃喝滿足遊客，日前釋出節目花絮，邀請親子檔徐乃麟、徐新洋父子與Julie、ANGIE安吉母女，在高雄、屏東享受精緻行程，不僅造訪動物園、汗蒸幕、保齡球館等景點，徐乃麟重現愛的小手，狠打卜學亮腳底板，畫面震撼。菜鳥領隊卜學亮說：「以前是自己去玩，現在我們是要帶著人家玩。」擔任司機重任的姚元浩也放話：「就是要讓他們回味無窮！」另一個領隊郭泓志則搞笑直呼：「基本上就是把屎把尿啦！」除了讓賓客體驗在地行程，也不能錯過高雄人的必吃美食，讓美食家Julie姐不禁大讚：「這很好吃！」晚餐則是安排在愛河畔邊吃邊賞景，徐乃麟再度稱讚：「舒服！很像國外的感覺。」除了好吃，當然也要好玩，3位領隊帶著他們造訪位於高雄市百貨公司頂樓，有著30年歷史的高空遊樂園大玩海盜船，高空擺盪刺激度加倍，讓一向大膽徐乃麟嚇到直說：「好高喔！可以了！」就連領隊卜學亮也緊抓著安全桿不放，一旁的姚元浩見狀笑說：「亮哥，手要伸起來，你要感受一下！」遊戲結束後，驚魂未定的徐乃麟忍不住抱怨：「要把節目流程告訴我們，有時候討論一下、交換一下嘛！」更多精彩的節目內容，請一定要鎖定全新節目《全明星出發吧！》於12月14日起， 每週六晚上8:00台視首播、12月15日起週日晚上 8:00 八大綜合台播出。