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▲勞動力發展署北分署長謝宜容被爆料日常職場霸凌下屬，勞動部調查報告證實。（圖／勞動力發展署北分署）

▲透過職業不法侵害行為自我檢核17道題目，來正視自己的職場環境是否健康，也許你也是正在被職場霸凌的辛苦勞工。（示意圖／Pixabay）

▲職業不法侵害自我檢測題目作答完成，如果擁有許多項符合，有必要一定要採取申訴自救。（示意圖／取自Unsplash）

▲對於公司建構優良職場環境的法規罰則有多項，勞工捍衛自己權益時都可派上用場！（示意圖／Pixabay ）

勞動部勞發署北分署長謝宜容近日捲入職場霸凌的案件當中，勞動部日前召開考績會，最終決議確認涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，其中在勞動部的調查報告中也顯示，謝宜容會在不合理時段交辦事項，如果主管未回就會在上班日叫來辱罵，甚至排擠未依指示的同仁，造成同仁心中的壓力。看到這裡，你是不是也懷疑自己是否也正面臨職場霸凌了呢？勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁，月初疑似因為受到職場霸凌在辦公室輕生，勞動部啟動調查，結果顯示，除此之外，謝宜容還會要求主管隨時都要回LINE的訊息，如果沒有即時回應，隔天也會遭到責問，勞動部最終也作出處分，記2大過免職，將謝宜容請離原機關，降調為非主管職。📍持續的吹毛求疵，在小事上挑剔，把微小的錯誤放大、扭曲。📍總是批評並拒絕看見被霸凌者的貢獻或努力，也持續地否定被霸凌者的存在與價值。📍總是試圖貶抑被霸凌者個人、職位、地位、價值與潛力。📍在職場中被特別挑出來負面地另眼看待，孤立被霸凌者，對其特別苛刻，用各種小動作欺負被霸凌者。📍以各種方式鼓動同事孤立被霸凌者、不讓被霸凌者參與重要事務或社交活動，把被霸凌者邊緣化，忽視、打壓排擠及冷凍被霸凌者。📍在他人面前輕視或貶抑被霸凌者。📍在私下或他人面前對被霸凌者咆哮、羞辱或威脅。📍給被霸凌者過重的工作，或要其大材小用去做無聊的瑣事，甚至完全不給被霸凌者任何事做。📍剽竊被霸凌者的工作成果或聲望。📍讓被霸凌者的責任增加卻降低其權力或地位。📍不准被霸凌者請假。📍不准被霸凌者接受必要的訓練，導致其工作績效不佳。📍給予被霸凌者不實際的工作目標，或當其正努力朝向目標時，卻給被霸凌者其他任務以阻礙其前進。📍突然縮短交件期限，或故意不通知被霸凌者工作時限，害其誤了時限而遭到處分。📍將被霸凌者所說或做的都加以扭曲與誤解。📍用不是理由的理由且未加調查下，對被霸凌者犯下的輕微錯誤給予沈重處罰。📍在未犯錯的情形下要求被霸凌者離職或退休。第8條中規定雇主應該預防職業上災害，建立適當之工作環境及福利設施。若雇主未遵守，而損害到員工的權益時，依據勞基法第14條第1項第6款，雇主應採取必要之安全衛生措施，防止執行職務遭受身體或精神不法侵害，，因而產生相對應的職場霸凌罰則，在同法第45條第1項規定當中有提及，公司應該要針對性騷擾的行為制定適當之措施，除了需要有特殊的申訴管道以外，為了不再讓遺憾重複的發生，如果你現在也同時處在一個不健康的職場上，請為自己的權益挺身而出，