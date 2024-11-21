勞動部勞發署北分署長謝宜容近日捲入職場霸凌的案件當中，勞動部日前召開考績會，最終決議確認涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，其中在勞動部的調查報告中也顯示，謝宜容會在不合理時段交辦事項，如果主管未回就會在上班日叫來辱罵，甚至排擠未依指示的同仁，造成同仁心中的壓力。看到這裡，你是不是也懷疑自己是否也正面臨職場霸凌了呢？《NOWnews》特別準備17道題目，秒測出「你是否也遭到職場霸凌」，相關的公司罰則、申訴管道一文看懂！
勞動部職場霸凌案狂燒！謝宜容遭調查真的霸凌同事
勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁，月初疑似因為受到職場霸凌在辦公室輕生，勞動部啟動調查，結果顯示，該分署長謝宜容會在凌晨1時或者5時對主管交辦任務，假日也一樣，如果沒在10分鐘內回覆，隔天就會被面談辱罵斥責。
除此之外，謝宜容還會要求主管隨時都要回LINE的訊息，如果沒有即時回應，隔天也會遭到責問，甚至排擠未依指示的同仁，種種作為造成同仁受挫以及身心壓力，導致2023年及2024年離退職人員較2020至2022高，還有公務人員選擇降調。勞動部最終也作出處分，記2大過免職，將謝宜容請離原機關，降調為非主管職。謝宜容在神隱多日後，終於發出書面道歉聲明，但內文中又提到「身故事件與本人領導風格無關」，讓社會大眾難以接受。
你懷疑自己也遭到職場霸凌嗎？職業不法侵害行為17題自主檢核
📍持續的吹毛求疵，在小事上挑剔，把微小的錯誤放大、扭曲。
📍總是批評並拒絕看見被霸凌者的貢獻或努力，也持續地否定被霸凌者的存在與價值。
📍總是試圖貶抑被霸凌者個人、職位、地位、價值與潛力。
📍在職場中被特別挑出來負面地另眼看待，孤立被霸凌者，對其特別苛刻，用各種小動作欺負被霸凌者。
📍以各種方式鼓動同事孤立被霸凌者、不讓被霸凌者參與重要事務或社交活動，把被霸凌者邊緣化，忽視、打壓排擠及冷凍被霸凌者。
📍在他人面前輕視或貶抑被霸凌者。
📍在私下或他人面前對被霸凌者咆哮、羞辱或威脅。
📍給被霸凌者過重的工作，或要其大材小用去做無聊的瑣事，甚至完全不給被霸凌者任何事做。
📍剽竊被霸凌者的工作成果或聲望。
📍讓被霸凌者的責任增加卻降低其權力或地位。
📍不准被霸凌者請假。
📍不准被霸凌者接受必要的訓練，導致其工作績效不佳。
📍給予被霸凌者不實際的工作目標，或當其正努力朝向目標時，卻給被霸凌者其他任務以阻礙其前進。
📍突然縮短交件期限，或故意不通知被霸凌者工作時限，害其誤了時限而遭到處分。
📍將被霸凌者所說或做的都加以扭曲與誤解。
📍用不是理由的理由且未加調查下，對被霸凌者犯下的輕微錯誤給予沈重處罰。
📍在未犯錯的情形下要求被霸凌者離職或退休。
請將題目當中的「霸凌者」轉換為自身， 如果已經認為在該家公司達到10項以下的標準，那你勢必該站出來捍衛自己的權益，就像《人選之人》當中，王淨在面對職場性騷擾時，謝盈萱霸氣地告訴她：「所以我們不要就這樣算了，好不好？」
真的被公司主管職場霸凌怎麼辦？哪些罰則可以制裁他們
🟡勞基法：第8條中規定雇主應該預防職業上災害，建立適當之工作環境及福利設施。若雇主未遵守，而損害到員工的權益時，依據勞基法第14條第1項第6款，勞工得終止契約，且雇主還需要給付資遣費。
🟡職業安全衛生法：雇主應採取必要之安全衛生措施，防止執行職務遭受身體或精神不法侵害，若公司未留意職場上的霸凌現象，則可能被視為違法此規定，因而產生相對應的職場霸凌罰則，在同法第45條第1項規定當中有提及，一定期限內不改善的話，可能將被處新台幣三萬元以上十五萬元以下的罰鍰。
🟡性別平等工作法：公司應該要針對性騷擾的行為制定適當之措施，除了需要有特殊的申訴管道以外，當發生職場性騷擾時，也要立即進行糾正及補救措施，如果違反當中的規定，雇主除了要對受性騷擾的員工負損害賠償責任以外，也可能依據同法第38-1條規定而處新台幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰。
而以上的罰則，是無論其為被害人本人或是其他同事，再發現有人受到身體或精神上的侵害時，都可以向主關機關或勞動檢查機構申訴，且雇主不得因此對申訴的人做出解僱、調職或其他不利的處分，如果公司違反此規定，對申訴者有不當懲處的話，職業安全衛生法第45條第2項當中有規定相關的職場霸凌罰則，可能將處新台幣三萬元以上十五萬元以下的罰鍰。
為了不再讓遺憾重複的發生，如果你現在也同時處在一個不健康的職場上，請為自己的權益挺身而出，順著慣老闆的年代早就已經老掉牙，如果老闆與員工之間不能互相尊重，一起建構好的職場環境，即便再優渥的薪水，哪天也有自己撐不下去的時候。
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除此之外，謝宜容還會要求主管隨時都要回LINE的訊息，如果沒有即時回應，隔天也會遭到責問，甚至排擠未依指示的同仁，種種作為造成同仁受挫以及身心壓力，導致2023年及2024年離退職人員較2020至2022高，還有公務人員選擇降調。勞動部最終也作出處分，記2大過免職，將謝宜容請離原機關，降調為非主管職。謝宜容在神隱多日後，終於發出書面道歉聲明，但內文中又提到「身故事件與本人領導風格無關」，讓社會大眾難以接受。
你懷疑自己也遭到職場霸凌嗎？職業不法侵害行為17題自主檢核
📍持續的吹毛求疵，在小事上挑剔，把微小的錯誤放大、扭曲。
📍總是批評並拒絕看見被霸凌者的貢獻或努力，也持續地否定被霸凌者的存在與價值。
📍總是試圖貶抑被霸凌者個人、職位、地位、價值與潛力。
📍在職場中被特別挑出來負面地另眼看待，孤立被霸凌者，對其特別苛刻，用各種小動作欺負被霸凌者。
📍以各種方式鼓動同事孤立被霸凌者、不讓被霸凌者參與重要事務或社交活動，把被霸凌者邊緣化，忽視、打壓排擠及冷凍被霸凌者。
📍在他人面前輕視或貶抑被霸凌者。
📍在私下或他人面前對被霸凌者咆哮、羞辱或威脅。
📍給被霸凌者過重的工作，或要其大材小用去做無聊的瑣事，甚至完全不給被霸凌者任何事做。
📍剽竊被霸凌者的工作成果或聲望。
📍讓被霸凌者的責任增加卻降低其權力或地位。
📍不准被霸凌者請假。
📍不准被霸凌者接受必要的訓練，導致其工作績效不佳。
📍給予被霸凌者不實際的工作目標，或當其正努力朝向目標時，卻給被霸凌者其他任務以阻礙其前進。
📍突然縮短交件期限，或故意不通知被霸凌者工作時限，害其誤了時限而遭到處分。
📍將被霸凌者所說或做的都加以扭曲與誤解。
📍用不是理由的理由且未加調查下，對被霸凌者犯下的輕微錯誤給予沈重處罰。
📍在未犯錯的情形下要求被霸凌者離職或退休。
請將題目當中的「霸凌者」轉換為自身， 如果已經認為在該家公司達到10項以下的標準，那你勢必該站出來捍衛自己的權益，就像《人選之人》當中，王淨在面對職場性騷擾時，謝盈萱霸氣地告訴她：「所以我們不要就這樣算了，好不好？」
真的被公司主管職場霸凌怎麼辦？哪些罰則可以制裁他們
🟡勞基法：第8條中規定雇主應該預防職業上災害，建立適當之工作環境及福利設施。若雇主未遵守，而損害到員工的權益時，依據勞基法第14條第1項第6款，勞工得終止契約，且雇主還需要給付資遣費。
🟡職業安全衛生法：雇主應採取必要之安全衛生措施，防止執行職務遭受身體或精神不法侵害，若公司未留意職場上的霸凌現象，則可能被視為違法此規定，因而產生相對應的職場霸凌罰則，在同法第45條第1項規定當中有提及，一定期限內不改善的話，可能將被處新台幣三萬元以上十五萬元以下的罰鍰。
🟡性別平等工作法：公司應該要針對性騷擾的行為制定適當之措施，除了需要有特殊的申訴管道以外，當發生職場性騷擾時，也要立即進行糾正及補救措施，如果違反當中的規定，雇主除了要對受性騷擾的員工負損害賠償責任以外，也可能依據同法第38-1條規定而處新台幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰。
而以上的罰則，是無論其為被害人本人或是其他同事，再發現有人受到身體或精神上的侵害時，都可以向主關機關或勞動檢查機構申訴，且雇主不得因此對申訴的人做出解僱、調職或其他不利的處分，如果公司違反此規定，對申訴者有不當懲處的話，職業安全衛生法第45條第2項當中有規定相關的職場霸凌罰則，可能將處新台幣三萬元以上十五萬元以下的罰鍰。
為了不再讓遺憾重複的發生，如果你現在也同時處在一個不健康的職場上，請為自己的權益挺身而出，順著慣老闆的年代早就已經老掉牙，如果老闆與員工之間不能互相尊重，一起建構好的職場環境，即便再優渥的薪水，哪天也有自己撐不下去的時候。
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