我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年第三屆 WBSC 世界棒球12強賽進入超級循環賽階段，B組第2名的中華隊今（21）日將和委內瑞拉進行對決。昨天賽前中華隊在東京巨蛋進行了官方練習，結束後總教練曾豪駒接受媒體訪問，提到可能再戰日本，他表示球隊將以「挑戰者」與日本對決，並只有敢挑戰才有機會擊敗對方。謙虛的言論，在網路上也受到日本球迷的稱讚。昨天中華隊在東京巨蛋進行練習，適應草皮和抓距離，希望在對決委內瑞拉前就對場地做好萬全準備。中華隊這次在首輪分組賽中，在主場台灣球迷的熱情助威下以4勝1敗的成績突圍，以B組分組第2的成績晉級。中華隊總教練曾豪駒昨天受訪時說：「能夠來到東京巨蛋非常高興，能夠帶領這支隊伍來到這裡是我莫大的榮耀。」他同時希望團隊能繼續保持這樣的狀態和團結，面對接下來更困難的挑戰，「球員們團結一心，展現了良好的團隊合作。希望在超級循環賽中，繼續保持這樣的團隊精神，並展現我們強大的實力。」這一次在東京巨蛋變成在客場作戰，而且除了對日本一戰，另外兩場都是打午場，這些轉變需要中華隊努力去克服。隊長陳傑憲也希望球迷能幫他們加油打氣：「首輪分組賽在台灣舉行，球迷的熱情加油給了我們莫大的力量。在東京舉行的超級循環賽，希望台灣球迷也能來到東京巨蛋為我們加油。每一場比賽我們都會全力以赴，力爭不讓任何一場比賽失利。」中華隊小組賽1：3不敵日本，進入超級循環賽兩隊有機會再戰，曾豪駒也期待未來能有更多與日本交流的機會，推進團隊進步。他表示：「日本是一支非常強大的隊伍，與他們交手意義重大。他們是世界頂尖的棒球強國，我們以挑戰者的姿態來參賽，只有敢於挑戰，才能有機會擊敗他們。」「挑戰像日本這樣優秀的隊伍，能讓台灣隊在實力上更進一步。希望不僅在這次超級循環賽的決賽中再次對決，未來也能多次挑戰日本隊，通過與這樣的強隊交手提升自身實力。」曾豪駒如此說道。在日本媒體《THE DIGEST》報導曾豪駒記者會訪問內容的新聞底下，日本球迷進行了熱烈的討論，有如下的聲音：「永遠不要忘記尊重你的對手。 日本確實是世界第一，但我感覺和台灣的差距正在縮小」、「多麼謙虛的評論。台灣現在很強大。日本隊可能會在最後一場輸掉比賽」、「台灣的人口和棒球選手都比日本少很多，所以能和日本平起平坐，真是太神奇了」、「祝中華隊好運，希望他們能再跟日本隊打兩場比賽」。