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刑事局接獲關務署台北關通報，日前攔截一批在從美國舊金山進口的沙發、木板凳等物品，當場查獲夾層內，藏有總重約51公斤重、市價破億的30包大麻毛重17210公克），保三總隊與刑事局國際科組成專案小組，後續又在台北關查獲3只國際郵包，夾藏大麻60包（ 毛重33870公克）。警方成立專案小組，繼續追查，先逮捕陳姓運毒車手，再向上溯源後，鎖定一名長期在美的鍾姓男子。刑事局國際刑警科與美國執法機關多次協調，美方終同意我方赴美展開緝捕行動，後經美方驅逐鍾嫌離境，於洛杉磯機場交接人犯後，由我警方人員接手押解鍾嫌返台。這名被刑事局逮捕的鍾姓嫌犯，30歲，有竹聯幫明仁會背景。他在美國加州境內，購買合法且低價的大麻，再寄回台灣販賣以賺取價差。警方調查發現，鍾嫌從2023年9月起，透過各類國際郵包，把境外毒品大麻花寄來台灣，而且鍾嫌不僅是旅美富二代，還是一位教學高爾夫球的YouTuber。據了解，鍾嫌家中長輩是台灣某建設公司股東，鍾嫌還是台灣高球協會職業教練、擁有職業選手證件，並在當地教高爾夫球。本案查獲大麻51公斤、空氣槍7支、大麻軟糖65顆、毒品咖啡包51包、大麻煙油86支、加熱器8支、分裝器具、研磨器等證物。鍾等人依違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》等罪移送。刑事局指出，國內幫派利用大麻於台美法令規範落差，共謀走私，低價在美國大量收購，高價來臺販售，牟取不法暴利，刑事局持續積極與各國執法機構建立聯繫管道及刑案偵查合作，針對跨境毒品運輸案件進行查緝。