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投資人靜待盤後公布的輝達財報，因此美股四大指數昨（20）日漲跌互見，不過與台股連動較大的費半指數收黑，以及台積電ADR也呈現走跌，拖累台北股市今（21）日開盤下跌16.7點、來到22671.66點。大盤開低，中小型股開盤逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.01點、來到255.83點。今日開盤量大強勢個股：天宇、加百裕、興能高、長園科、中華。權值股開盤呈現走弱，台積電開在平盤價、來到1025元；鴻海開盤下跌1元、來到205元；聯發科開盤下跌10元、來到1265元。AI龍頭廠輝達即將公布財報，也因此市場保持謹慎，美股四大指數昨日漲跌不一，道瓊指數尾盤由黑翻紅，終場上漲139.53點或0.32%，收43408.47點，那斯達克指數下跌21.33點或0.11%，收18966.14點，標普500指數上漲0.13點，收5917.11點，費半指數下跌34.91點或0.71%，收4884.25點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲0.79%，蘋果上漲0.32%，Alphabet下跌1.2%，微軟下跌0.55%，亞馬遜下跌0.85%。半導體股同樣漲跌不一，高通大跌6.34%，應用材料上漲0.70%，德儀下跌1.43%，AMD下跌1.28%，輝達下跌0.76%，美光上漲0.65%。不過台股ADR集體收黑，台積電ADR下跌0.69%，日月光ADR下跌1.01%，聯電ADR下跌2.58%，中華電信ADR下跌0.79%。而輝達在盤後公布截至10月27日的財報，營收達350.8億美元，調整後每股盈餘達0.81美元，預計本季銷售額約為375億美元。