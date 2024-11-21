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勞動部北分署公務員輕生案，北分署長謝宜容昨發聲明，除表明有造成下屬同仁感受不適之處，願虛心改進外，也指稱近日媒體報導部分事態發展已偏頗、悖離事實，形成公審效應，出現未審先判等亂象。對此，台北市議員簡舒培見狀後直呼，「真的想問到底是誰給謝宜容這麼大的底氣，事情已經延燒到這個程度，還如此囂張跋扈！」勞動部昨（20）晚召開考績會議處，謝宜容記兩大過免職，謝宜容隨後發布公開道歉聲明外，也另委由律師發聲明，除坦言領導不當，造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力等情事，卻也提到，依勞動部行政調查報告認定，謝宜容未針對關係人個人有任何行政直揮監督管理上施壓、失當舉措。對此，簡舒培表示，看完謝宜容的聲明，「我真的想問到底是誰給謝宜容這麼大的底氣，事情已經延燒到這個程度，還如此囂張跋扈！」她強調，長官應該是基層同仁的靠山，不是職場綠茶的墊腳石，長官該硬起來了。