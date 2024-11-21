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在美元持穩在106之上，亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶破155，加上台股開低走低，新台幣兌美元今（21）日早盤再貶破32.5元，一度來到32.578元，貶值8.4分，目前在32.56元盤整。雖然市場多預期美國聯準會（Fed）12月還會降息，但川普當選下屆美國總統所提出政策恐導致通膨上升，明年降息幅度可能縮減，美元指數持穩在106之上，目前在106.6附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元則再貶至155價位，今日早盤一度來到155.535附近，韓元則在1395.33至1399.65之間震盪，人民幣兌美元中間價小升來到7.1934，離岸人民幣兌美元則一度貶至7.2519，目前在7.249游走。至於新台幣兌美元今日一開盤就貶破32.5元，以32.52元、貶值2.6分開出，在美元持穩及台股走跌下，新台幣進一步下探32.578元，貶值8.4分，目前在32.56元震盪整理。