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▲髮型設計師Nick迎娶18歲越南新娘陳氏錦貴。（圖／翻攝自當事人Threads）

40歲型男髮型師花70萬元娶越南嬌妻，近期與當地官員的面試結果出爐，不是「通過」類別，而是「其他」類別，因此之後還要進行訪談，讓妻子感到有些失望，不過整體而言還算順利。髮型設計師Nick日前分享花費70萬元迎娶18歲越南新娘陳氏錦貴，曾一度掀起兩派網友論戰，Nick解釋因為自己想要小孩，也尊重台灣女性往往不想太早生小孩，因此選擇娶也想生小孩的越南籍妻子。髮型設計師Nick近日終於飛往越南進行最重要的「面談」這一關，事後他在Threads發文，說：「今天總算是面談結束了，早上7點多就去排隊，10點多才輪到我們和面試官面談、面談完後中午休息時間先離開，等到下午1點半開門才又回去等結果。最後2點多終於通知我們面談結果，只能說算尚可接受吧（結果有通過、其他、不通過三種），我們是其他（老婆知道後有點失望沒有直接通過），可以先拿觀光簽證到台灣3個月、之後台灣會有相關人員來家訪，家訪完後再回越南等最後結果，確定有通過後才能拿居留證。總之就是還要再跑一趟，但就結果來說已經算好了、就是要在多花點時間而已，也不錯啦。」台灣人與越南人結婚後，需在婚後半年內前往越南3次，且要有相關紀錄，流程包含第1趟需辦婚禮結婚、第2趟面談和第3趟幫女方拿簽證，並接受訪談，確認兩人為合意婚姻。