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去（112）年11月台北地檢署指揮刑事局、台北市調處偵辦不法集團偽造假遺囑，詐領獨居老人遺產案件，共帶回51名嫌犯，包括新北市里長鄧長安和許政鎧、律師蔡鴻燊、北市警駱勁達，以及新北院書記官游立綸等人，今（21）日檢方偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書、詐欺取財、公務員收賄以及組織犯罪條例等10多項罪嫌，44人遭起訴。其中，律師蔡鴻燊、全絨公司實際負責人蔡尚岳和妻子林緻苓等三人，仍在押。這樁堪稱「台版地面師」，詐領獨居老人遺產的案件，緣於2023年11月，台北市政府地政局向檢方檢舉，有不法集團偽造代筆遺囑，詐騙獨居老人不動產，檢警立即成立專案小組偵辦，今年7月發動第一波搜索，查獲北市中山分局建國派出所駱姓員警等38人到案，9月5日再兵分多路傳喚、拘提28人到案，兩波行動共逮捕移送51人，該犯罪集團不只有員警涉入，還包括新北地院書記官、5名里長、律師等。訊後，檢方認書記官游立綸犯罪嫌疑重大，且有搜出相關事證，依貪汙收賄、違反個資法罪嫌聲押獲准。當時集團負責人之一的人王煜堤及妻子黃靖軒，都因涉犯加重詐欺等罪，遭聲押禁見，土城戶政事務所戶政人員葉濬誼80萬元交保、新店戶政事務所戶政人員王子誼20萬交保，李姓、陳姓里長各10萬元交保，之前遭聲押法院50萬交保的里長許政鎧，再加保40萬元，其餘被告均諭知交保。檢方今起訴包括蔡鴻燊等44人，認定蔡尚岳先後勾結兩名里長鄧長安、許政鎧，接連偽造獨老里民的遺囑，成功繼承遺產和房產，蔡尚岳食髓知味，再利用設立的全絨公司找王煜堤加入，指示旗下8名員工，整理台北市民政局未辦理繼承列管名冊，蔡尚岳就和王煜堤分別透過員警駱勁達，書記官游立綸和葉姓戶籍員，確認被繼承人的戶籍資料，篩選出可以被詐騙的「獨居老人」，陸續用假遺囑的手法，辦理不動產權轉移登記。自110年8月開始，至今共有11位獨居老人受害，該集團詐領不法所的逾1億4925萬元，共44人涉案。檢方也查出律師蔡鴻燊，收受890萬元，戶籍員蔡濬誼收受60萬元、員警駱勁達收受86.6萬元，書記官游立綸收賄6.6萬元。檢方認為蔡尚岳雖坦承犯行，但仍應從重量刑；律師蔡鴻燊，貪圖高額不法且協助認證，嚴重破壞社會秩序及民眾財產安全，且犯後無悔意，毫無愧心，也建請法官從重量刑；二當家王煜堤因有供出其他共犯，有助案件調查，且同意變賣扣押財產，追繳犯罪所得，有深感懊悔之心，節省司法資源，建請量處適當之刑，以啟自新。而詐騙來的不法所得，目前仍有1990萬的不動產，被檢方扣押，員警駱勁達則已繳回犯罪所得86.6萬元。