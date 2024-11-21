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一名印尼超市員工在本月16日下午三點，因誤觸按鈕而被貨物升降梯斷頭，當場喪命。雖然一旁同事緊急將他送醫，但仍回天乏術。驚險的事發瞬間影片流出後，引發外界議論。綜合外國媒體報導，印尼班達楠榜一處超市的員工阿比札爾（Albizar）16日下午站在超市3樓，使用貨𨋢進行卸貨作業時，將頭伸進升降機井查看1樓的情況，結果發生悲劇。從《20detik》的監視器影片中可看到，阿比札爾當時獨自作業，當他探頭時，沒發現自己誤觸貨𨋢升降鈕，升降機已經在緩緩移動，阿比札爾的頭仍伸在升降機井中，隨即便遭到升降機卡住。阿比札爾的同事發現後立即按停升降鈕，試圖把他救出來並送往最近的醫院，然而由於頭頸受到致命傷害，阿比札爾仍傷重不治。警方調查後，確認阿比札爾的死因是人為疏失，將遺體交還給家屬，他的家人已為他辦理後事。