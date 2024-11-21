2024年世界棒球12強賽超級循環賽今（21）日東京開打好緊張！中華隊闖進4強對上委內瑞拉，北車商圈附近的上班族有福了，京站時尚廣場百貨內金色三麥、炸綺來鹹酥雞2餐廳有轉播「台委大戰」，穿球衣還加碼「啤酒買一送一」；全館「美食買一送一」應援優惠一次整理。
📌11/21～11/24京站吃飯「免費看轉播」！挺中華隊12強超級循環賽爭冠
◾️炸綺來鹹酥雞4F：即日起至11月24日現場用餐免費觀看12強超級循環賽轉播，凡購買炸物拼盤（洋蔥圈＋雞肉圈＋雞塊＋鹹酥雞），即贈送「勝利骨」1份（價值85元），全套特價320元（原價445元）現省125元，每日限量100組。
◾️金色三麥4F：號召球迷全場齊聲高喊「TEAM TAIWAN」！穿任一球衣至全台金色三麥門市餐廳看轉播為中華隊加油，內用杯裝精釀啤酒享「買一送一」（每人優惠乙組）；推薦開吃「金色三麥經典大拼盤」優惠價1380元有夠嗨。
📌京站全館13家美食應援優惠！最便宜「買一送一」：
11月21日至11月24日，京站時尚廣場統整13家美食應援優惠，最划算「買一送一」開吃：
◾️1F Häagen-Dazs：外帶「雙球冰淇淋」推薦價 270元 (每日限量50組)
◾️1F 轉運站LOUISA COFFEE：莊園美式，推薦價60元 (每日限量50組)
◾️B2 21Plus：「椒麻小棒腿＋四季春(M)＋豆腐布丁」推薦價190元 (每日限量50組)
◾️B2 德州美墨炸雞：「薯圈圈」推薦價99元 (每日限量50組)
◾️B2 RollFive 墨式捲餅：凡購買單點捲餅，即贈送「3隻雞翅」推薦價165元 (每日限量50組)
◾️B2 SUBWAY：每日「六吋潛艇堡買一送一」優惠！11月21日火腿潛艇堡、11月22日嫩切雞肉潛艇堡、11月23日火腿潛艇堡、11月24日嫩切雞肉潛艇堡 (每日限量30組)
◾️B3日春木瓜牛奶：「檸檬汁 / 蜂蜜檸檬」推薦價80元 (每日限量50組)
◾️B3 Qi 齊媽媽：「麻辣腸旺鴨血豆腐」推薦價119元 (每日限量50組)
◾️B3不二弄咖啡：「冰淇淋總匯雞蛋仔」推薦價160元 (每日限量50組)
◾️B3 蛋白工坊：蛋白薄片香草奶油/墨西哥紅椒(口味可任搭)，推薦價 120元(每日限量50組)
◾️B3 功夫銷魂麵：「3號餐」推薦價200元 (限量50組)
◾️B3 HABIBI馬卡龍：「六入禮盒」推薦價480元 (限量50組)
◾️B3 COUNTea卡帝：「公爵焦糖慕斯」推薦價155元 (每日限量50組)
適逢京站週年慶，即日起至12月16日，卡友累積消費滿3800元送400元抵用券，今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券；週年慶首6日，針對不同業種再加碼，保養品消費滿7600元加送400元；香氛消費滿6000元送300元；彩妝消費滿3800元加送200元。
另外，狂賀中華隊晉級東京開打超級循環賽，星巴克買一送一喝星冰樂、手搖飲料珍奶買一送一，必勝客、肯德基等速食優惠全加碼應援優惠！即日起還有TGI FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一、Texas Roadhouse德州鮮切牛排12oz.肋眼牛排買一送一，連韓式炸雞bb.q CHICKEN也再殺「打氣餐買一送一」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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◾️炸綺來鹹酥雞4F：即日起至11月24日現場用餐免費觀看12強超級循環賽轉播，凡購買炸物拼盤（洋蔥圈＋雞肉圈＋雞塊＋鹹酥雞），即贈送「勝利骨」1份（價值85元），全套特價320元（原價445元）現省125元，每日限量100組。
◾️金色三麥4F：號召球迷全場齊聲高喊「TEAM TAIWAN」！穿任一球衣至全台金色三麥門市餐廳看轉播為中華隊加油，內用杯裝精釀啤酒享「買一送一」（每人優惠乙組）；推薦開吃「金色三麥經典大拼盤」優惠價1380元有夠嗨。
📌京站全館13家美食應援優惠！最便宜「買一送一」：
11月21日至11月24日，京站時尚廣場統整13家美食應援優惠，最划算「買一送一」開吃：
◾️1F Häagen-Dazs：外帶「雙球冰淇淋」推薦價 270元 (每日限量50組)
◾️1F 轉運站LOUISA COFFEE：莊園美式，推薦價60元 (每日限量50組)
◾️B2 21Plus：「椒麻小棒腿＋四季春(M)＋豆腐布丁」推薦價190元 (每日限量50組)
◾️B2 德州美墨炸雞：「薯圈圈」推薦價99元 (每日限量50組)
◾️B2 RollFive 墨式捲餅：凡購買單點捲餅，即贈送「3隻雞翅」推薦價165元 (每日限量50組)
◾️B2 SUBWAY：每日「六吋潛艇堡買一送一」優惠！11月21日火腿潛艇堡、11月22日嫩切雞肉潛艇堡、11月23日火腿潛艇堡、11月24日嫩切雞肉潛艇堡 (每日限量30組)
◾️B3日春木瓜牛奶：「檸檬汁 / 蜂蜜檸檬」推薦價80元 (每日限量50組)
◾️B3 Qi 齊媽媽：「麻辣腸旺鴨血豆腐」推薦價119元 (每日限量50組)
◾️B3不二弄咖啡：「冰淇淋總匯雞蛋仔」推薦價160元 (每日限量50組)
◾️B3 蛋白工坊：蛋白薄片香草奶油/墨西哥紅椒(口味可任搭)，推薦價 120元(每日限量50組)
◾️B3 功夫銷魂麵：「3號餐」推薦價200元 (限量50組)
◾️B3 HABIBI馬卡龍：「六入禮盒」推薦價480元 (限量50組)
◾️B3 COUNTea卡帝：「公爵焦糖慕斯」推薦價155元 (每日限量50組)
適逢京站週年慶，即日起至12月16日，卡友累積消費滿3800元送400元抵用券，今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券；週年慶首6日，針對不同業種再加碼，保養品消費滿7600元加送400元；香氛消費滿6000元送300元；彩妝消費滿3800元加送200元。
另外，狂賀中華隊晉級東京開打超級循環賽，星巴克買一送一喝星冰樂、手搖飲料珍奶買一送一，必勝客、肯德基等速食優惠全加碼應援優惠！即日起還有TGI FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一、Texas Roadhouse德州鮮切牛排12oz.肋眼牛排買一送一，連韓式炸雞bb.q CHICKEN也再殺「打氣餐買一送一」。
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