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勞動部公務員發生輕生憾事，而調查報告更讓民怨炸鍋，不僅行政院長卓榮泰鞠躬致歉，就連總統賴清德也發文道歉。對此資深媒體人黃揚明表示，賴清德上任半年，許多蔡政府8年中的遺毒逐一浮現，包括綠能貪腐（陳啟昱等人涉貪）、五星市長收賄（鄭文燦起訴），尤其悲劇發生半個多月，民代突然紛紛發文檢討謝宜容、勞動部，更是令人作嘔，認為一位公務員之死，「照亮的是官場的黑暗，以及民進黨8年完全執政下的不堪」。「蔡朝遺毒，賴朝排毒？」黃揚明表示，勞動部勞發署分署長謝宜容職場霸凌案引爆眾怒，罕見地讓行政院長卓榮泰親自出面鞠躬道歉，總統賴清德也發文致歉。可是說到底，謝宜容冰凍三尺並非一日之寒，勞動部長何佩珊的眼淚，或許不只是為了悲劇、處理不當而掉，也為自己上任後無法處理前朝遺毒而掉。黃揚明表示，賴清德上任半年，許多蔡政府8年中的遺毒逐一浮現。那個號稱「完全執政，完全負責」的時代，原來統治者的真相，是綠能貪腐（陳啟昱等一干人涉貪）、五星市長收賄（鄭文燦起訴），為什麼蔡政府時代，這些事件即使有查也無真相，即使在野黨抨擊也無人在意？黃揚明說，謝宜容去年3月至北分署任官，這段期間多人離退，顯示其領導風格確實有問題。但早有基層向民代、勞動部高層陳情，卻始終沒有處理。這兩天，卻有多位民進黨民代突然覺醒，聲稱自己當時曾經接獲陳情，也曾向勞動部反應。某種程度上，這個結構性的崩壞，這些「不盡責、只護航」的民代也是一種共犯。黃揚明表示，尤其悲劇發生半個多月，昨天下午突然民進黨民代、前民代紛紛發文抨擊、檢討謝宜容、勞動部，更是令人作嘔，凡事要等高層開綠燈，才能開打，何其悲哀，認為一位公務員之死，「照亮的是官場的黑暗，以及民進黨8年完全執政下的不堪」。