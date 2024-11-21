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資深媒體人姚惠珍今（21）日與東吳大學法律系教授胡博硯、時代力量黨主席王婉諭及台灣基進黨主席王興煥，共同到勞動部前高舉黑布條，為勞發署北分署職場霸凌輕生案抗議勞動部失能。姚惠珍在現場透露《關鍵時刻》連日狂報輕生案的來龍去脈，更爆淚痛批北分署竟將死者頭七法會臨時延後，無法招魂就舉行告別式，「整件事情令人髮指到不可思議」。姚惠珍今在勞動部前陳抗時指出，《關鍵時刻》會大做公務員之死，主要是因為其中一位製作人在批踢踢看到有公務員在辦公室輕生，直覺跟職場霸凌有關，但卻沒什麼人討論。她足足報稿一個禮拜，直到勞動部公布行政調查報告後，內容真正引爆製作單位的怒火。姚惠珍痛批「整件事情令人髮指到不可思議」，過世的吳姓公務員死在辦公室裡面是「死諫」，北分署卻把他的大體「裝活」送到醫院，想把命案現場大事化小、小事化無。「是誰允許警消人員命案現場沒有經過檢察官相驗，讓他裝活送到醫院去？誰開的死亡證明？」姚惠珍接著忍不住爆淚控訴，14年前我們還知道霸凌受害者的名字叫洪仲丘，「14年後我們只知道他姓吳，他叫什麼名字，我們到現在還不知道……。」她更進一步指出，早在今年2月就有人向勞動部舉報分署長謝宜容涉及霸凌，但謝宜容卻能在隔天就發函要求同仁噤聲、打算秋後算帳；今年10月22日到11月初，吳姓公務員連續加班幾天、打假卡不能報加班費；死者父母在找不到孩子的時候，就到北分署要求進去找人，但保全卻因為沒有權限不予進入。「如果這3個黃金時間點，你們有任何勞動部官員當個人的話，這個人現在還能救回來！」姚惠珍痛批，謝宜容透過律師發出的聲明稿，就是利用勞動部官官相護的調查報告當作基礎，呼籲行政院、勞動部不要再麻木不仁，應成立院級調查小組，並找外部專業人員完整、擴大徹查。