勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。律師呂秋遠說，勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴呢！過世之後，部長會落淚道歉、其他長官會覺得不捨，但是霸凌者會神隱，只是會幫你申請高額撫卹跟服務獎章哦！
呂秋遠說，一份無關痛癢的勞動部霸凌調查報告，讓人看覺得不知所云、義憤填膺。謝大署長會要求同事要做跑步活動，不去的同事會擔心被秋後算賬。所呈上的公文會不斷被退件，退件以後要求面談，在面談時咆哮、辱罵部屬、貶低部屬的能力與工作狀態，導致許多人要去看身心科。然後這個人說，她只是講話大聲一點，你們這些調查的長官就相信，這不是部屬離開的主因？你們這些人，在勞動部擔任長官，到底可以多不食人間煙火？
呂秋遠批，你們在寫報告的時候，都不會手抖，覺得自己毫無邏輯，覺得自己草菅人命嗎？工作份量跟壓力，不就是謝大署長造成的？你們輕描淡寫帶過，好意思喔？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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