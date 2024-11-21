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政治評論員李正皓昨在直播中公布民眾黨立委黃國昌辦公室公文，暗指黃國昌疑似幫勞發署北分署長謝宜容喬事。黃國昌今（21）日還原獲報調查過程，痛批北分署打從一開始就在說謊欺瞞；他並強調在北分署內也有吹哨者，這也是他昨天質詢能夠拿出謝宜容浪費公帑資料的原因。黃國昌今在立院受訪時，針對勞發署北分署吳姓公務員輕生案收到舉報的過程進行還原，黃國昌說，本月4日輕生案發生後，辦公室就收到舉報，隔天他立即發文要求勞發署說明，6日由辦公室同仁聽取。當時同仁第一個問題就是：是不是有人輕生？有沒有壓案？謝宜容雖坦承有人在辦公室輕生，但稱北分署跟死者家屬都很難過，希望不要渲染此案。因此同仁才會告訴他們，黃國昌辦公室從來不做炒新聞、過度渲染的事情。這就是李正皓公布的公文狀況。不過，黃國昌強調，北分署打從一開始就在掩飾、在欺瞞，因為隔天謝宜容回去就對北分署同仁發出噤聲令，他之所以知道，就是因為自己在裡面也有吹哨者。因此他獲悉後，又立即要求謝宜容11日（週一）到他辦公室說明，要把事情問清楚。結果當天僅副分署長過來，說謝宜容已經請假接受調查。黃國昌強調：「了解我的人都知道，我一定默默的做，做到一定程度我才會出手。」至於綠營側翼名嘴，胡說八道也該要有底線。「我真的覺得民進黨政府不僅是無可救藥，更是令人髮指，發生這麼嚴重的事情，賴清德政府選擇的不是誠實面對問題、解決問題，反而是表面上道歉，私底下叫民進黨側翼出來潑髒水，想要移轉問題焦點。」黃國昌說，這種移轉問題的手法不會成功，只是令人不齒。