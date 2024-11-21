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▲李正皓揭露黃國昌與謝宜容秘密會議的公文，質疑為何辦公室對謝宜容如此溫柔。（圖／李正皓提供）

勞動部勞發署公務員發生輕生憾事延燒，政治評論員李正皓揭露，在事件爆發前，民眾黨立委黃國昌辦公室就曾與北分署署長謝宜容開過秘密會議，辦公室還向謝保證，絕對不會去渲染這樣的案件，也絕對不會讓北分署或是讓家屬經歷第二次的傷痛。李正皓今（21）日秀出公文，質問黃國昌，向來對民進黨政府都是最高標準，「為何貴辦公室對謝宜容這麼溫柔？我真的很好奇？」李正皓表示，自己昨日爆料黃國昌，早在勞動署事件爆發前，其辦公室就跟謝宜容開過秘密會議，而且黃國昌辦公室還向謝宜容保證，絕對不會去渲染這樣的案件，也絕對不會讓北分署或是讓家屬經歷第二次的傷痛。結果黃國昌今受訪稱，「側翼名嘴胡說八道要有底線，我向來習慣，默默做才會出手」。李正皓狠酸，揭弊界的翹楚、咆哮界的王者、連連看的達人黃國昌說向來習慣「默默」做才會出手？真的讓他笑掉大牙。為此今天就公布黃國昌辦公室發文的高清完整版，公文上明明白白寫著，當日會議結束前完整發言逐字為「會如實轉達分署長今天跟我們說的部分，我也會跟委員進行報告，那請放心我們絕對不會去渲染這樣的案件，因為既然家屬的希望是這個樣子的話，我們絕對不會讓北分署或是讓家屬經歷第二次的傷痛」。李正皓稱，關鍵字為「分署長、委員報告、不會去渲染、不會讓北分署經歷第二次傷痛」。質問黃國昌，向來對民進黨政府都是最高標準，「為何貴辦公室對謝宜容這麼溫柔？我真的很好奇？」