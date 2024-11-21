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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。不過謝宜容21日晚間發3點聲明，仍強調自己與吳姓員工輕生無關。國民黨立委廖偉翔說，謝宜容的聲明，堪稱曠世奇文。廖偉翔今（21）日說，謝宜容的聲明非但未能挽回受害者的尊嚴，反而輔以律師發表的一篇「曠世奇文」，切割責任之精妙，令人嘆為觀止。這種「一手握道歉書、一手握辯解狀」的兩手策略，根本是在玩文字遊戲，而非解決問題。廖偉翔直言，謝宜容的所謂「道歉」中，三點理由全然避重就輕，明顯是一份卸責聲明。事實上，這份聲明等同承認了她長期以高壓手段霸凌整個單位同仁，謝自稱情緒控管不佳、不當指揮，這難道這不是一個長期霸凌文化的直接證據嗎？一句道歉，能抹去累積多年的職場陰影嗎？廖偉翔進一步指出，更令人關注的是，謝宜容的「背景」究竟有多硬，一位次長因為她的問題下台，甚至部長都請辭。這是偶然，還是背後有深層的政治結構問題？難道在現今的綠營體制內，當官的門票不在能力，而在於靠山的硬度？廖偉翔說，這起事件有可能只是冰山一角，在台灣的公務體系中，還有多少基層同仁正默默承受職場霸凌的煎熬？他呼籲總統賴清德，請不要一天到晚對內搞鬥爭、對外引戰爭，將多一點心力放在改革體制、保護基層同仁上。公務體系不應成為「官場現形記」的舞台，而應是穩定國家發展的基石。