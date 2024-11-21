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講述東京發生一起高達上億日圓房屋詐騙案的日劇「地面師」，不久前剛上映，未料台灣竟也上演一場「台版地面師」的真實詐騙事件。台北地檢署去年接獲北市府民眾局舉報，才揭發這起驚人的詐騙案，因為嫌犯專門鎖定獨居的「孤獨死」長者，透過假遺囑，過繼超過1.4億元的遺產和不動產，且更讓人憤怒的是，該詐騙組織成員，竟然包括律師、里長、員警和書記官等公務員，知法犯法、貪贓收賄。犯案源頭始於2020年間，新北市永和區前安和里長鄧長安，知悉里內一名獨居陳姓婦人往生後，留下一間不動產與上千萬元存款，於是心生歹念，找友人蔡尚岳討論謀取遺產，蔡尚岳再找上律師蔡鴻燊諮詢，蔡鴻燊則提議可以偽造「假遺贈」文件，製造陳婦生前要把遺產贈與他人的假象，再由蔡鴻燊出面公證，藉法律漏洞，順利轉移陳婦名下不動產，帳戶款項也被全領走。自此蔡尚岳便食髓知味，還找來友人王煜堤加入共謀策畫，指示自己成立的全絨公司的8名員工，根據台北市府地政局未辦理繼承專區的列管名冊，實地勘察不動產後，篩選出「可以詐騙」的被害人。事實上，每年4月，各地區公所都會依據土地法規定，公告轄內未辦理繼承的不動產清冊，超過一年仍未辦理繼承登記的不動產，便透過此公告提醒民眾儘速辦理，否則在列冊管理15年期滿後，將由國有財產署公開標售。據統計，2023年底，全國未辦理繼承的土地面積高達1.8萬公頃，未辦理繼承的建物面積高達65萬坪，粗估市值達上千億元。因而成為蔡尚岳和王煜堤以及蔡鴻燊眼中的肥羊。在檢警調閱的大量戶政、地政、國稅、金融等相關資料中，發現有6件代筆遺囑，均由律師蔡鴻燊認證，陸續追查才發現背後的龐大犯罪組織。不只有里長、律師、還有員警和書記官。他們的犯案手法，是利用員警以及戶政人員查詢個資後，再派人前往勘查被繼承人的不動產， 如發現無法聯繫繼承人，不動產即成為犯案標的，再偽造租賃契約，請鎖匠開門，找尋被繼承人筆跡及相關戶籍、土地權狀資料，偽造代筆遺囑。檢警調查發現，1名台北市老婦人過世後，松山區、大安區2處共6千萬元的房產，被偽造遺囑過戶，另有被害人價值2500萬元房產也被過戶。犯罪手法宛如日劇《地面師》劇情。最後檢方總共扣押房屋7間、土地14筆，初估市價約6000萬元，檢警清查該集團申辦不動產過戶共有11件，包含6件已經過戶，另5件尚未過戶，不法所得達1.4億元。共逮捕51人，包含律師蔡鴻燊等44人，被台北地檢署檢察官依貪汙治罪條例、偽造文書，公務員收賄、詐欺取財等10多項罪起訴。