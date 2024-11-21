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美股四大指數昨（20）日漲跌互見，不過與台股連動較大的費半指數收黑，以及台積電ADR也呈現走跌，拖累台北股市今（21）日開盤下跌16.7點或0.11%、來到22671.66點，不過盤中買盤挹注之下，午盤跌點收斂、下跌24.41點，來到22633.95點。雖然大盤開低震盪，但中小型股表現逆勢走高，櫃買指數開高走高，午盤來到今日最高點258.45點，上漲2.63%或1.03%。今日午盤個股成交量排行榜前五名：神達、泰金寶-DR、鴻準、陽明、富喬；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、神達、鴻準、陽明、鴻海。權值股呈現走低，權王台積電開在盤下，以1020元開出、下跌5元，盤中最低一度來到1010元，不過午盤有買單挹注，盤中跌幅收斂，午盤下跌5元或0.49%，來到1020元；鴻海也是盤下開出，以205元開出、下跌1元，最低一度來到202元，不過隨後有買單進駐，五盤下跌2.5元或0.97%，來到204元；聯發科則是在盤下震盪，午盤下跌15元或1.18%，來到1260元。