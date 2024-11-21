美國20日否決聯合國安全理事會(UN Security Council)呼籲加薩停火的決議案，華盛頓表示這項決議案會讓哈瑪斯有恃無恐。

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這項決議案要求以色列和哈瑪斯(Hamas)之間「立即、無條件與永久停火」，並且「立即、無條件釋放所有人質」。

但以色列駐聯合國大使達諾(Danny Danon)說，這項決議「不是和平之道，這是一個更多恐怖、更多苦難和更多流血的路線圖。」

達諾指出：「你們很多人試圖批准這個不公正行為。我們感謝美國動用否決權。」

美國駐聯合國副大使伍德(Robert Wood)表示，美國的立場仍是「必須將停火與釋放人質連結起來」。

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列引發了加薩戰爭。法新社依據以色列官方數據進行的統計顯示，哈瑪斯的越境攻擊導致1,206人死亡，其中多數是平民。

加薩衛生部表示，戰爭導致的死亡人數已經達到4萬3,985人，其中多數為平民。聯合國認為這個數據是可信的。

在10月7日攻擊中被挾持的251名人質，其中97人仍在加薩，以色列軍方說其中34人已經死亡。

加薩240萬人口幾乎所有人因為這場戰爭而流離失所，並導致人道災難。

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