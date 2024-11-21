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高雄苓雅區成功一路與海邊路口20日發生死亡車禍！高雄陳姓男子（45歲）騎乘機車載著6歲女兒，行經事故路段，不慎與左轉轎車發生碰撞，父女2人當場噴飛倒地，陳女送醫治療後不治死亡，陳男身體多處擦挫傷送醫治療，經酒測陳男酒測值超標，詳細事故原因仍待調查釐清。警方表示，昨天下午4時9分許接獲通報車禍，林男（56歲）開車沿成功一路由南往北行駛左轉海邊路，陳男（45歲）騎機車載6歲女兒，沿成功一路由北往南直行，雙方在成功一路與海邊路口發生碰撞，陳男身體多處擦挫傷送醫治療，而年僅6歲的陳女送醫治療後不治。警方說明，經酒測，林男無酒駕；陳男酒測值超標，調閱監視器發現，事故原因為林男轉彎車未禮讓直行車；陳男酒駕及未注意車前狀況、陳女也未戴安全帽，最終導致悲劇發生，詳細事故原因仍待調查釐清。