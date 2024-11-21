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因遞補首次入選日本國家隊的清宮幸太郎，在世界棒球12強預賽中，11打席僅敲出2安，也未貢獻打點，在守備時還出現失誤，未能接住投手的牽制球，他只能頻頻道歉，回國後想揮別在台灣的災難性表現，他試圖調整心態，透露看了一部熱血棒球日劇。清宮幸太郎在高中時期通算轟出111發全壘打，在還沒進入職棒前就打開知名度，不過自2017年以第一指名加入日本火腿後，並未在職棒打出昔日身手，這次因隊友傷退遞補進入日本武士，也未能把握機會，11打席中僅2安，沒有全壘打和打點。15日出戰韓國，他前2次打擊無安打被換下，18日對多明尼加重返先發，5打數1安打，守備上還發生失誤，投手井上溫大將球投向一壘進行牽制時，他未能接住。賽後只能頻頻道歉，「他傳的很好，真的很抱歉。」日本隊以5戰全勝之姿返回東京巨蛋，這位職棒7年級生也努力調整心態，清宮幸太郎說，「這是一項需要不斷調整的運動，我最近在Netflix上看了《ROOKIES》，讓我得到了很好的轉換。」他透過一部以高中棒球為題材的熱血日劇重新整理心情。清宮幸太郎也對自己的打擊問題進行分析，表示需要針對拉打進行加強，關鍵是如何在低潮時保持冷靜並做好準備，「不好的時候，如何行動和準備才是最重要的事情，雖然到目前為止我並沒有做出什麼貢獻，但不知道機會什麼時候會來臨，所以我能做的就是做好準備。」