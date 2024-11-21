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勞動部勞發署公務員發生輕生憾事，引發民怨炸鍋，而分署長謝宜容成千夫所指，外傳其身家背景雄厚，娘家是雲林知名傳產工廠御鼎興，對此御鼎興今（21）日發出聲明，強調與勞動部霸凌案絕無相關，第三代僅有2位男性成員，與謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係，網路上不實言論卻嚴重影響聲譽，呼籲網友停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動，捍衛自身清白與名譽。對於衰捲公務員輕生風波，遭指是謝宜容娘家，御鼎興今日發出聲明強調與勞動部霸凌案絕無相關，稱在此事延燒之際，網路上卻出現了將謝宜容與御鼎興家族背景牽連的不實言論，嚴重損害御鼎興的聲譽。聲明稿說明，御鼎興的第三代只有謝宜澂和謝宜哲兩位男性成員，與謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係，不認同也嚴厲譴責一切涉及霸凌行為，也為被霸凌者之家屬深感哀悼。而針對網路上的不實言論、假新聞、甚至社群轉貼造假圖文，已完成蒐證，請社會大眾明辨是非，勿受不實資訊誤導。同時，鄭重呼籲相關媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，並停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動，以捍衛自身的清白與名譽。聲明稿提及，聽起來儘管荒謬，但姓名一個字的差異，就很可能毀了一個努力生存60多年的傳統事業，藉由這一次的事件相信大家再次理解媒體識讀的重要性。此外也談到鼎興生產蔭油的理念，御鼎興柴燒醬油自第一代謝耀仁於雲林西螺創立，第二代謝裕讀承接，至第三代謝宜澂、謝宜哲持續創新，還記得2013年發生食安風暴，好多人致電感謝御鼎興堅持製作一瓶好的醬油，聽到的當下，一家人都覺得納悶，因為醬油要吃得健康、安全，本來不就是食品從業人員該做的事嗎？一直認為做出好的醬油本來就是本份，所以從2017年開始至今，做得更多的是蔭油文化、教育的推廣，以及投入台灣蔭油產業的發展。最後聲明稿表示，御鼎興將一如既往，秉持誠信與熱忱，持續為消費者提供最天然、安心的產品，並為雲林地方的永續與台灣蔭油產業的發展盡一份心力，感謝各界支持與理解。