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勞動部勞動力發展署北分署發生39歲吳姓公務員輕生案，分署長謝宜容更被指控涉及霸凌，引爆眾怒。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今（21）日質疑，勞動部長何佩珊從一問三不知變成懲處髮夾彎，顯見民進黨政府只會「風向治國」，只想處理新聞、不想處理問題。陳智菡指出，這起職場霸凌輕生案連民進黨支持者都炸鍋，勞動部原本只將謝宜容調職，在部長何佩珊於立院遭朝野立委車輪戰砲轟後，又髮夾彎一次記兩大過。陳智菡質疑，這已顯示勞動部一開始的處置跟內部調查只是虛應故事，坐實民進黨只會風向治國。再不行就放大絕送檢調，只要嗆一句「偵查不公開」，鋒頭過了就能傳過水無痕。「超思進口雞蛋查陳吉仲是如此，台鹽綠能弊案查陳啟昱也是如此。」陳智菡並點名民進黨立委洪申翰宣稱早就聽過謝宜容「鬼故事」，「但他們關心了嗎？阻止了嗎？」她痛批民進黨立委只顧阻擋國會調查權跟吹哨者保護法，誰助長霸凌、誰是共犯，大家都在看。