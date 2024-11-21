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曾在總統賴清德副總統萬里警衛室主任的國安局少將，今年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚女子，照片遭媒體爆料，監察院調查過程中，謝靜華還提供不實訊息給國安局調查人員，斲傷國安特勤人員聲譽及形象，監察院今（21）日發新聞稿說，已通過彈劾。監察院新聞稿說，謝靜華今年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽、流傳，於同年2月5日經新聞媒體披露後，引發民眾負面評論，嚴重損及特勤人員與政府形象，國安局展開調查。不過監察院說，謝靜華接受約談時，卻對國安局誤導該女子身分，國安局遭到批評，引發新聞媒體報導及網路留言等負面評論，國安局工作任務涉及總統等國家重要人士之近身警衛安全，對於其形象與品格之要求，較一般公務員更為嚴謹，謝靜華嚴重損害國安局信譽及形象，以及公眾對於國局誠信及公正行使職務之信心，以私害公，至為灼然，依法通過彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。