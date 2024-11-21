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勞動部勞動力發展署北分署發生39歲吳姓公務員輕生案，分署長謝宜容更被指控涉及霸凌，引爆眾怒，民眾黨立院黨團總召黃國昌、前立委賴香伶等人都為此事出面發聲。不過，資深媒體人黃智賢今（21）日質疑，民眾黨主席柯文哲跟新竹市停職市長高虹安都曾發生霸凌員工醜聞，當時「黃國昌跟賴香伶，不知道在哪裡？」民眾黨主席柯文哲2020年擔任台北市長時，曾因官員沒拆違建脫口稱「再逼幾個自殺就可以了」，要自己帶隊去拆，遭質疑要逼死公務員；2022年4月更曾在民眾黨會議中，飆罵時任立委賴香伶的辦公室主任林恕暉：「誰家的狗，自己回去管好。」資深媒體人黃智賢今就質疑，這次勞發署北分署霸凌案，民眾黨內包括立委黃國昌、前立委賴香伶都有出面批評，但大家對藍綠白的標準應該一致。過去高虹安被爆霸凌員工、硬壓屬下性騷擾事件時；柯文哲霸凌公務員跟黨工時，「黃國昌跟賴香伶，不知道在哪裡？」黃智賢質疑，民眾黨是否有反省能力？抑或根本就是雙標。她指出，賴香伶以勞權起家，但這次檢討的卻是別人。「面對自己的長官，自己的政黨，自己同黨立委跟市長。她很沉默。」黃智賢認為，如果勞權也分顏色，那就只剩下悲哀。