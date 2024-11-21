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▲《木曜4超玩》不斷傳出已經解散，卻始終未獲得證實。（圖／邰智源 IG）

▲有網友爆料《木曜4超玩》攝影棚即將拆除，令粉絲不捨。（圖／翻攝臉書）

人氣組合《木曜4超玩》繼去年7月爆出製作團隊集體出走後，初代成員KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等人越來越少出現在影片中，先前更傳出第一代成員已經退役，儘管製作人阿良澄清這只是自己的看法，坤達和KID也不斷否認，邰智源卻在走鐘獎稱《木曜4超玩》已經「自然消失」，還是掀起熱議，如今臉書非官方社團也宣布：「麥卡貝拆掉不直播了。」《NOWnews今日新聞》記者進一步詢問《木曜4超玩》窗口，對方也回應，拆除工作是因為目前正在內部整合，會再調整棚位。非官方社團曬出一張麥卡貝攝影棚的照片，並寫下：「麥卡貝拆掉不直播了，攝影棚不見，看最後一次，真的要拆掉了。」圖片中更無奈寫著：「看最後一次了，這次真的要拆掉了！」引來不少網友感嘆，「木曜正式瓦解」、「沒有六大金剛，不想認真經營的，不看也罷」、「時代的眼淚，感謝您過去帶給我們的歡樂」、「真是悲傷。」《NOWnews今日新聞》記者詢問《木曜4超玩》窗口，他們發布聲明表示：「針對今日媒體報導涉及本公司節目相關內容，部分資訊與事實不符，本公司特此說明。本公司目前正積極進行內部資源整合作業，目的是優化現有節目運營效率，提升製作與執行成效，進一步確保我們的內容與商業模式能持續保持市場競爭力。同時，本公司亦同步推動棚位調整與優化計劃，確保製作環境能滿足製作需求。」KID經紀人在了解事態後，認為不必要多做回應。另一方面，據《三立新聞網》報導，坤達經紀人表示，沒有收到直播從此不錄影的通知，自從傳出「被退役」的消息後，《木曜4超玩》團隊仍沒有和坤達做聯繫。