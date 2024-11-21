我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長侯友宜今（21）日下午突發文力挺警消和救護人員「照程序走」，雖未言明跟勞發署北分署吳姓公務員輕生案有關，但仍有不少網友直接聯想此事，喊話侯友宜公布救護隊的處置過程錄影帶。侯友宜則沉重指出，也許「照程序走」聽起來僵硬，但每個步驟都是機會、都是一個家庭的希望。勞動部勞動力發展署北分署爆出公務員輕生，分署長謝宜容更被指控涉及職場霸凌。據內部員工網路陸續披露情況，死者從辦公室被送出時，是坐輪椅、不蓋白布的狀態，資深媒體人姚惠珍更爆淚控訴北分署把死者大體「裝活」送到醫院，想把命案現場大事化小、小事化無。「是誰允許警消人員命案現場沒有經過檢察官相驗，讓他裝活送到醫院去？誰開的死亡證明？」而新北市長侯友宜今下午突然在臉書發文強調，每個第一線警消和救護人員都知道，「每個步驟都是一個機會，甚至是一個家庭的希望。」他非常清楚前線出勤得面對不同狀況，但不變的初衷是搶時間、搶人命。侯友宜也像助人救難的打火弟兄姊妹致上深深謝意。即使侯友宜未提及公務員之死，但不少網友仍直接聯想此案，並留言喊話新北消防局該說明救護車與醫師怎麼處理吳姓公務員屍體跟死亡證明的事，還有人追問不給死者蓋白布是否為真？期盼公布救援過程錄像釐清真相。