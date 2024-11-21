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美股四大指數昨（20）日漲跌互見，不過與台股連動較大的費半指數收黑，以及台積電ADR也呈現走跌，拖累台北股市今（21）日開盤下跌16.7點或0.11%、來到22671.66點，不過盤中買盤挹注之下，午盤一度翻紅，可惜尾盤賣壓襲擊，終場下跌132.7點或0.58%，收在22555.66點，日K連2黑，5日線得而復失、季線失而復得，成交量為3486.93億元。雖然大盤開低震盪，但中小型股表現逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高一度來到258.49點，終場則是上漲2.13點或0.83%，收在257.95點，持續往10日線靠近。今日個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、神達、陽明、金寶、鴻準；個股成交值排行榜前五名：台積電、神達、陽明、鴻海、鴻準。權值股呈現走低，權王台積電開在盤下，以1020元開出、下跌5元，最後一盤爆出5678張賣單，終場股價收在最低價1010元，下跌15元或1.46%，日K連2黑，拖累大盤指數就有123點，也就是說今日有超過9成的跌點來自於台積電；鴻海也是盤下開出，以205元開出、下跌1元，最低一度來到202元，終場下跌3.5點或1.7%，收在202.5點，日K連6黑，拖累大盤指數就有15點；聯發科則是在盤下震盪，終場下跌10元或0.78%，收在1265元，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有5點。不過扣除掉台積電的跌點後，大盤是呈現走高的，連櫃買指數也是開高走高，由此可知其他個股表現是相對強勁的。今日AI概念股也有表現，輝達繳出來的第三季財報表現亮眼，雖然市場仍有對AI成長趨緩的擔憂，導致輝達盤後股價一度重挫逾5%，但隨著市場消化消息，資金也開始進駐台灣AI相關股，其中神達攻上漲停價79.9元，金像電上漲逾7%，台光電上漲逾5%，創意、英業達上漲逾4%，信驊、川湖、M31上漲逾2%，所羅門、微星、美律、景碩上漲逾1%。BBU的熱度不減，今日也持續走高，加百裕、興能高、順達、系統電亮燈漲停，新盛力上漲逾8%，西勝上漲逾7%，新普上漲逾3%，AES-KY上漲逾2%，光寶科上漲逾1%。續強的還有車用族群，長園科拉出第二根漲停板，其他一同攻上漲停的還有系統電跟宇隆，新盛力上漲逾8%，貿聯-KY上漲逾7%，中華上漲逾5%，康普上漲逾4%，美琪瑪、和大上漲逾3%，聯嘉、淳紳、麗清上漲逾2%。PCB族群也有表現，日前台灣電路板協會（TPCA）發布數據，台灣PCB業海內外總產值今年將達8337億元，年增8.3%，這是從2022年攀上9000億元高峰，隔年衰退跌落8000億元後的一大觸底反彈喜訊，富喬亮燈漲停、來到24.85元，德宏上漲逾8%，台燿、金像電上漲逾7%，台光電上漲逾5%，建榮、銘旺科上漲逾4%。非電族群也有表現，其中最亮眼的是營建股，類股指數上漲1.8%，位居漲幅排行亞軍。櫻花建亮燈漲停、來到55.7元，皇翔、鄉林上漲逾8%，華建上漲逾5%，皇普、新美齊上漲逾4%，宏璟、長虹、森寶、全坤建、富華新上漲逾3%。