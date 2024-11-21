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▲「娛樂公司2S」啦啦隊成員有李晧禎（左起）、安芝儇、南珉貞、趙娟週。（圖／2S Spotainment提供）

▲安芝儇在台灣和韓國都擁有高人氣，堪稱台韓交流大使。（圖／2S Spotainment提供）

在台灣天母棒球場和台北大巨蛋舉行的世界棒球12強賽預賽成功落幕，韓國媒體紛紛狂讚台灣觀眾的熱情和台北大巨蛋的盛大場面。而韓國啦啦隊成員安芝儇帶領的「娛樂公司2S」啦啦隊，在16日韓國逆轉勝多明尼加的比賽後，更是紅回家鄉，被韓國媒體爭相報導，譽為「韓國的王牌」，受訪時她也特別感謝台灣球迷。安芝儇今年以「最強外掛」的身分加入台鋼雄鷹啦啦隊，受到台灣粉絲的喜愛。她之所以成為韓國媒體的焦點，是因為她不僅在台灣人氣超高，還是少數在韓國已經擁有極高知名度的韓籍啦啦隊員之一。這次的12強賽，韓國的知名媒體，如KBS、SBS和MBC等，都報導了安芝儇在台灣的高人氣和啦啦隊相關議題，其他媒體也紛紛發布相關報導，足見她在韓國的影響力。安芝儇在接受韓國媒體採訪時表示：「能在台灣遇到韓國人，真的讓我覺得很特別。台灣球迷對啦啦隊的熱情讓我非常感動。」她也在訪問中介紹了台灣的啦啦隊文化，堪稱台韓交流大使。除了安芝儇，台灣的啦啦隊中還有李多慧、南珉貞、李雅英、趙娟週、邊荷律等多位韓籍成員，都非常受台灣觀眾喜愛。雖然在韓國啦啦隊並不是個特別受關注的職業，但安芝儇憑藉她的魅力，成為了少數被大眾熟知的啦啦隊員。