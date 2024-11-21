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警方調查一起兇殺案時，意外發現死者與9年以來失蹤的13起案件手法雷同，查出兇手在9年以來共殺了14人，期間無人知曉，且死者都是兇手的好友們，讓外界感到不寒而慄。泰國法院揭發此案件，並在昨（20）日判處兇手死刑，而她的警察前夫因為是掩埋證據的共犯，被判處16個月有期徒刑。綜合外國媒體報導，現年36歲的莎拉拉·蘭西烏塔蓬（Sararat Rangsiwuthaporn）因沈迷於網路賭博，時常缺錢花，她便開始跟朋友借錢，當還款期限快到時，她便相約對方見面，並以氰化物製成的「草藥膠囊」下毒，再搜刮對方身上的珠寶和金錢。法院表示，被告和這名友人去年4月相約到美功河（Mae Klong River）放生（一種將被人類捕捉即將被宰殺的動物放歸大自然的行為，是泰國或佛教徒常見儀式），不料友人突然昏厥，然後死亡。調查人員在死者體內發現氰化物，警方隨後查出這起案件跟多起懸而未決的案件有關，這些案件可追溯到2015年，直到去年整起事件才被揭發。警方透露，被告是為了賭博而向受害者借錢，包括向其中1人借了30萬泰銖（約新台幣28萬元）。而她殺害兇手後，也會搜刮兇手的金錢、珠寶和手機，並且用同樣的手段對15人下手，僅1人奇蹟似地存活。整起事件引發國際社會震驚，包括《BBC》在內的外媒都報導此案，並指出9年以來她先後向15人下毒，僅1人倖存，其餘14人皆不幸喪命。許多網友紛紛評論：「幸好我個性內向，沒朋友」、「這麼多年都沒人懷疑此女，因為她前夫是警察，還誆騙大家這些死者都是心臟病發」、「內向個性＝超安全」。