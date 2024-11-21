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台北股市今（21）日終場下跌132.7點或0.58%，收在22555.66點，日K連2黑，5日線得而復失、季線失而復得，成交量為3486.93億元；其中三大法人合計賣超160.54億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超263.52億元；投信「連4買」，今日買超85.63億元；自營商（自行買賣）「連3買」買超17.35億元，合計三大法人賣超160.54億元。美股四大指數昨（20）日漲跌互見，不過與台股連動較大的費半指數收黑，以及台積電ADR也呈現走跌，拖累台北股市今（21）日開盤下跌16.7點或0.11%、來到22671.66點，不過盤中買盤挹注之下，午盤一度翻紅，可惜尾盤賣壓襲擊，終場下跌132.7點或0.58%，收在22555.66點，日K連2黑，5日線得而復失、季線失而復得，成交量為3486.93億元。中小型股表現逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高一度來到258.49點，終場則是上漲2.13點或0.83%，收在257.95點，持續往10日線靠近。權值股呈現走低，權王台積電開在盤下，以1020元開出、下跌5元，最後一盤爆出5678張賣單，終場股價收在最低價1010元，下跌15元或1.46%，日K連2黑，拖累大盤指數就有123點，也就是說今日有超過9成的跌點來自於台積電；鴻海也是盤下開出，以205元開出、下跌1元，最低一度來到202元，終場下跌3.5點或1.7%，收在202.5點，日K連6黑，拖累大盤指數就有15點；聯發科則是在盤下震盪，終場下跌10元或0.78%，收在1265元，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有5點。今日個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、神達、陽明、金寶、鴻準；個股成交值排行榜前五名：台積電、神達、陽明、鴻海、鴻準。