我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍教準部空訓中心，在屏東潮州空降場實施黑鷹直升機2000呎高空跳傘。（圖／記者莊全成攝，2024.11.21）

▲傘訓特戰人員分3波次共18人參與，每波次為6名，包括3名女士兵。使用MC-1B傘具高空依序跳傘。（圖／記者莊全成攝，2024.11.21）

▲空訓中心中士鄭姓女教官從2000呎高空成功著陸，展開基本收傘動作。（圖／記者莊全成攝，2024.11.21）

▲全副武裝加上傘具近30公斤，完美降落後贏得現場觀看民眾熱烈掌聲。（圖／記者莊全成攝，2024.11.21）

國軍特戰持續強化戰備訓練，因應現代化戰爭可能發生在都市戰場的挑戰。上午9點，陸軍教準部空降訓練中心，在屏東潮州空降場實施高空跳傘，UH-60M黑鷹直升機搭載傘兵進行進階跳傘訓練，展現巷戰反滲透作戰的實戰能力。眼尖民眾發現有3位跳傘女士兵，其中最吸睛的莫過於空訓中心正妹女教官。此次訓練分為3波次進行，共18人參與每波次6名特戰人員，包括3名女士兵。使用MC-1B傘具在2000英呎高空依序跳出，並於空中進行操傘，成功降落至目標區域。隨著朵朵傘花綻放於空中，壯觀景象吸引大批軍事迷和民眾駐足觀看，現場掌聲與驚呼聲此起彼落。據了解，以往傘訓大多以C-130運輸機搭載，跳傘高度為1250英呎。本次改以黑鷹直升機進行跳傘訓練，由於旋翼氣流強勁，特地將跳傘高度提升至2000英呎，黑鷹跳傘有效縮短滯空時間，降低傘兵在空中暴露於敵火網的風險。此次訓練更針對都市巷弄戰進行模擬，讓傘兵能快速降落於狹窄地形，展現高難度空降作戰的精準性與實戰價值。傘訓中發現最吸睛的莫過於空訓中心中士鄭姓女教官的英姿，作為訓練教官組的核心成員，她參與過無數次高空跳傘，憑藉專業技術與果敢態度，展現出「巾幗不讓鬚眉」的軍人風範。