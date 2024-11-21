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國立故宮博物院攜手臺北市政府觀傳局，在聖誕前夕的12月21日舉辦「2024故宮之夜—嗨翻故宮邁向100」星光派對，邀請民眾化身時空旅人，扮裝進宮、看展、賞樂，暢玩聖誕週末夜。凡於11月30日前購票，可享早鳥優惠價370元（原價410元）。2025年，故宮迎接100週年院慶，今年「故宮之夜」好評再推出，邀請民眾穿越古今，進宮暢遊，為「故宮100+」院慶提前暖身。此次「2024故宮之夜」，結合當期展覽「看得見的紅樓夢」，以扮裝、觀展、賞舞、雅樂四大主題，演繹經典文學《紅樓夢》的人情物趣，在文學、藝術交織的美學世界，盡情拍照打卡留下精彩瞬間。現場還有跨界音樂演奏、舞蹈等精彩表演，完成指定任務可獲得集章套色專屬紀念品，同時「大美不言」、「會說故事的圖畫」、「看得見的紅樓夢」策展人，將於21日下午提前展開熱鬧序章，陪伴大家共度歡樂浪漫的週末。「2024故宮之夜」活動票券限量3,000張，即日起於北北基好好玩卡官網、Klook及KKday通路販售。11月30 日前購票，可享早鳥優惠價370元，12月1日起恢復原價410元。當日憑活動票券入場，還可兌換限定版「國立故宮博物院100+院慶紀念悠遊卡—看得見的紅樓夢」乙張，收藏故宮百年慶典的璀璨時刻。