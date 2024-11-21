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▲除了台灣人進軍日本購買不動產，近年日本年輕人觀念也逐漸改變，開始購屋。（圖／翻攝自 Unsplash ）

▲日本租金投報率其實與台灣差不多，投資人大多著眼穩定漲幅及現階段日幣貶值。（示意圖／翻攝Pixabay）

台灣爆發房貸之亂，國內投資盤走弱，信義房屋今(21)日舉辦「信義日本15」記者會，除了宣告信義成交15年成交逾6千戶、累積租賃管理突破2千戶，業績創高之外，也提醒大家，現在正是投資日本東京、大阪不動產的好時機。根據信義日本株式會社資料，該司2023年全年銷售約24億餘元、今年預估29億元，目前購屋結構約9成都是台灣人、1成日本人，主要是因為信義房屋主營台灣人至日本購屋，不過，由於近年日本購屋觀念有所轉變，也有增加趨勢。信義日本株式會社社長王茂桑表示，吸引台灣人購買的因素，除了國內房市翻轉外，低匯率也是因素之一，畢竟近年國際局勢轉變，戰爭、政治局勢等變動，高資產投資人偏向避險資產配置，將資產放在國家局勢相對穩定地方，日本又具鄰近日本優勢，故近年購屋比例攀升。他進一步指出，台灣到日本購屋的高資產買家，大多是採現金購買，至於日本則大多採房貸購屋，與台灣現在房貸之亂一樣，會有房貸不核准，導致解約的問題，而台灣高資產捧現金購買，對於賣家而言，捧現金購買就會更受歡迎。王茂桑指出，日本因為30多年前經濟泡沫化，許多購屋族賠錢，導致50歲以上族群至今都不太願意購屋，但近年東京、大阪精華區房價持續攀漲，部分地區則下跌，若以精華區來說，近10年約漲1倍，平均年增幅5~10%，吸引不少40歲以下、年薪超過1千萬日圓的年輕人開始購屋。以信義株式會社來說，過往日本客戶佔約2~3%，如今約有5~6%，成長約1倍，顯示近10年的房價漲幅，加上日本通縮狀況仍在，且日本政府政策鼓勵購屋，利率仍處於低點約0.2~0.3%，也讓日本年輕人對於買房子這件事情已經有所轉變。王茂桑還提到，其實日本租金投報率大約2~4%不等，扣除代管、稅務成本後，還要再打65~7折，所以高資產族群錢進日本，主要目的就是資產穩定配置，並著眼於目前匯率低、房價穩定攀漲，投報率非主要目標。產品面，過去消費者偏好投報率高的套房產品，現因自住需求增加，轉變為二、三房以上產品，以4,000~7,000萬日圓的物件為主流，且1億日圓以上物件的成交佔比大幅增加。現今日幣匯率在相對低點，對台灣客戶而言可將預算提高，進而選擇地段更好或面積更大的物件，例如選擇高塔式住宅大樓產品，這類產品普遍屋齡新、地段佳，不僅保值，增值空間也較高。