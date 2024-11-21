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▲中華隊今以0:2惜敗委內瑞拉，明（22）日上午11時迎戰美國。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲全家APP開搶特濃美式買1送1、抹茶拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

▲全家APP開搶金萱二十七買1送1，可兌換至明年2月底。（圖／業者提供）

▲7-11自11月22日至11月24日，指定支付享思樂冰、霜淇淋、酷聖霜買1送1。（圖／業者提供）

2024世界12強棒球複賽熱烈開打，中華隊首戰在今（21）日對決委內瑞拉，可惜以0:2吞敗，但超商依然祭出買一送一優惠，持續為中華隊加油打氣。全家便利商店限時開搶美式、茶飲買1送1，7-11也發動思樂冰、霜淇淋都買一送一。中華隊將在明（22）日上午11時迎戰美國，全民集氣拿首勝！全家為中華隊加油，今（21）日下午4時至11月22日限定，在APP開搶特濃美式買1送1、金萱二十七買1送1，以及厚濃靜岡抹茶拿鐵買2送1，每位會員限購1組，咖啡可兌換至明年1月31日，金萱二十七可兌換至明年2月28日。◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）7-11自11月22日至11月24日限時3天，只要到門市使用icash Pay、icash2.0購買支付，可享思樂冰、霜淇淋、酷聖霜全口味同品項買1送1，換算下來，原價49元的香蕉牛奶霜淇淋，平均單支25元。另外還有免費送咖啡活動，即日起至11月26日期間，每天上午10點到「愛 •Sharing」官網製作賀卡，分享給好友就送中熱美式咖啡1杯，每日限量1500杯，送完為止，須在12月5日前兌換完畢。