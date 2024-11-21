我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署公務員輕生一事，如今延燒至民怨炸鍋，對此行政院長卓榮泰今（21）日於院會表示，已責成各部會及各機關立刻全面盤查機關職場霸凌防治作業辦法，確實建立有效、安全的防範機制，提供所屬同仁適切的保護，另提出三項命令請各位首長務必做到，包括自我要求、以身作則；第二，要調查及檢討職場霸凌事件，杜絕再犯；第三，要強化相關機制，保護同仁，讓同仁在友善職場環境中，努力落實政策，為國家、社會及人民做出更多貢獻。卓榮泰表示，霸凌事件在社會上屢見不鮮，但發生在公務部門體系，尤其在勞動部，政府責無旁貸。國人近日對於公務機關霸凌事件投入許多關心，他已要求所有部會首長，包含中央到地方的各級政府，都要非常嚴肅看待此事，同時昨已責成各部會及各機關立刻全面盤查機關職場霸凌防治作業辦法，確實建立有效、安全的防範機制，讓受到類似處境的同仁可以在安全機制下，勇敢大聲說出來，而相關事件的後續調查也必須在更短時間內完成。此外，卓榮泰指出，針對近期有若干部會被檢舉或媒體報導相關霸凌事件，重申要在一周內完成調查，依法處理，並重新檢視機關內部機制是否健全，足以提供同仁適切的保護。對於輿論反映及社會關注的議題，更是不能輕忽，要勇於面對、即時掌握了解，並有效予以解決。卓榮泰特別叮囑所有機關首長，身為各機關與國人的表率，要從自己開始做起，平常即使忙於公務，仍不能疏於了解所屬同仁的身心狀況、各種工作分配及勞務關係等，並秉持理性溝通、互相學習尊重原則。並也提出三項請求，第一，請各機關首長自我要求、以身作則，以自己希望被對待的方式去對待別人；第二，要調查及檢討職場霸凌事件，杜絕再犯；第三，要強化相關機制，保護同仁。強調這三項請求也是命令，請各機關內部務必要自我檢討。卓榮泰提醒，必須在此次事件中學習更多、做得更好，讓人民感受到政府並非於每次事件後，僅針對個案進行處理，而是要建立整套完善的制度。未來一旦發生類似狀況，政府一定會記取教訓，在更快時間內，做出更正確、更嚴厲的處置，絕不容許類似情事再次發生。最後，卓院長期許所有機關首長與所屬同仁一起在友善職場環境中，努力落實政策，為國家、社會及人民做出更多貢獻。