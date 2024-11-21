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美國福特汽車公司（Ford）表示，預計在2027年底前，將於歐洲和英國裁掉4000名員工，理由是經濟不利因素、競爭加劇以及電動車銷量低於預期帶來的經營壓力。4000名員工約占福特全球員工總數17.4萬人的2.3％，但約占福特歐洲員工總數2.8萬人的14.3％。根據《美聯社》報導，福特本週三發布聲明表示，大部分裁員將在德國進行，並會在與員工代表協商後實施。預計德國地區將失去2900個工作崗位，英國將失去800個工作崗位，其他歐盟國家則分攤300個裁員名額。福特指出，全球汽車業在轉向電動車的過程中持續處於嚴重混亂時期，歐洲的轉型尤其激烈，汽車製造商面臨巨大的競爭和經濟阻力，同時還要解決二氧化碳排放法規與消費者對電動車需求之間的不一致問題。由於厭倦通貨膨脹的消費者減少支出，加上德國政府放棄了對電動車的購買激勵措施，電動車的銷售持續下滑，今年前9個月電動車銷量衰退了5.8％，且同時還必須面臨來自中國製造的電動車日益激烈的競爭。福特明年將迎來在德國開展業務的100週年，不過，今年前9個月福特在歐洲的銷量與去年同期相比下降了15.3％。福特副主席兼財務長勞勒（John Lawler）已致函德國政府，呼籲柏林當局採取行動改善市場狀況，並確保汽車業擁有光明前景。勞勒認為，歐洲和德國缺乏明確的政策議程來推動電動車發展，例如對充電基礎設施的公共投資、幫助消費者轉向電動車的激勵措施、提高製造商的成本競爭力以及給予企業更大的彈性來滿足降低碳排放的氣候目標。