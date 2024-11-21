台南馬術場「流浪犬攻擊事件」日前引發全台關注，2匹寵物馬成為犬口下亡魂，另1匹價值約700萬元的賽馬也因受驚過度暴斃。後續更傳出動保處前往現場處理浪犬時，還被愛媽制止的離譜事件。今（20）日下午受害馬的主人再度重返台南馬場勘查，卻發現流浪狗們又通通回來了。
事件回顧：9隻惡犬進攻台南馬術場！迷你馬成嘴下亡魂 身價700萬賽馬也暴斃
動保處赴現場抓狗撲空！受害馬主今重返現場傻眼
自10月30日台南馬術場發生「流浪犬攻擊事件」，造成馬兒們3死3傷的悲劇，台南動保處也數次派遣人力進行圍捕，並且在捕捉後犬隻將不回置，期間還曾遭遇愛心餵養人士的阻擾。
而受害馬主今（21）日再度重返台南馬術場與親水公園周遭，卻目睹現場又出現好幾隻流浪犬的身影，且愛爸愛媽們拿來餵食的碗也都還在現場，讓他不禁質疑：「剛剛去了馬場，昨天全部消失的流浪狗，讓動保撲空什麼都沒抓到，今天又被全部帶回來了，歡迎大家來市立馬場抓拍這個奇怪的現象喔」。
據了解，目前動保處持續都有前往親水公園周遭現場捉捕流浪犬，11月15日安排多組人力攜帶麻醉槍展開圍捕，射中4隻狗，但最後僅尋獲2隻，而昨（20）日派員前往現場抓捕卻撲空，一些台南民眾質疑「愛媽從收容所領出來不養，丟回野外定點餵食」，等到動保處要抓狗時又帶回藏起，盼相關單位能終結這種亂象。
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動保處赴現場抓狗撲空！受害馬主今重返現場傻眼
自10月30日台南馬術場發生「流浪犬攻擊事件」，造成馬兒們3死3傷的悲劇，台南動保處也數次派遣人力進行圍捕，並且在捕捉後犬隻將不回置，期間還曾遭遇愛心餵養人士的阻擾。
而受害馬主今（21）日再度重返台南馬術場與親水公園周遭，卻目睹現場又出現好幾隻流浪犬的身影，且愛爸愛媽們拿來餵食的碗也都還在現場，讓他不禁質疑：「剛剛去了馬場，昨天全部消失的流浪狗，讓動保撲空什麼都沒抓到，今天又被全部帶回來了，歡迎大家來市立馬場抓拍這個奇怪的現象喔」。
據了解，目前動保處持續都有前往親水公園周遭現場捉捕流浪犬，11月15日安排多組人力攜帶麻醉槍展開圍捕，射中4隻狗，但最後僅尋獲2隻，而昨（20）日派員前往現場抓捕卻撲空，一些台南民眾質疑「愛媽從收容所領出來不養，丟回野外定點餵食」，等到動保處要抓狗時又帶回藏起，盼相關單位能終結這種亂象。